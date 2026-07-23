Mulino habla del proceso de licitación para Isla Margarita y se refiere a la operación del puerto de Cristóbal

Durante la inauguración del estadio Armando Dely Valdés, el mandatario destacó que se busca reactivar zonas abandonadas y proteger empleos en la provincia de Colón.

Colón/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el Gobierno Nacional alista el proceso de licitación de Isla Margarita, un sector costero que durante años permaneció sin desarrollo y sujeto a diversos litigios. Sus palabras se dieron en el marco de la inauguración del estadio Armando Dely Valdés.

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El mandatario Mulino explicó que este espacio de frente de mar sufrió el abandono tras perder la concesión y ser objeto de expropiaciones. Con la nueva licitación, el Ejecutivo busca rescatar el potencial económico de la zona y reimpulsar proyectos clave en la provincia, entre los que se incluyen la ampliación de la Zona Libre de Colón y la construcción del hospital de Portobelo, cuya primera etapa se prevé entregar este año.

Por otro lado, el presidente Mulino defendió la decisión de mantener operativo el puerto de Cristóbal mediante una concesión temporal. Argumentó que paralizar la terminal hubiera significado un fuerte impacto económico y social para las familias colonenses y el comercio internacional.

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De acuerdo con el presidente Mulino, interrumpir la actividad portuaria no representaba una alternativa viable, ya que habría dejado a cientos de trabajadores en la calle y afectado la cadena de suministro.

Mulino enfatizó la necesidad de actuar con responsabilidad, respetando el marco legal y los fallos de la Corte Suprema, mientras se buscan soluciones oportunas que prioricen el desarrollo económico de Colón.