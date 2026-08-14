Autoridades de San Miguelito y representantes de distintas instituciones se reunieron este viernes para evaluar nuevas medidas frente al aumento de la violencia y los homicidios registrados en el distrito durante 2026.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, confirmó que en el encuentro participaron representantes del Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, jueces de paz y nocturnos, además de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).