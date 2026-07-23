Más de 30 viviendas afectadas por fuertes lluvias e inundaciones en Costa Arriba de Colón

El desbordamiento de ríos anegó caminos e ingresó a residencias en la comunidad de Nombre de Dios, mientras autoridades evalúan daños estructurales en el puente del río Guanche.

Colón/Las intensas lluvias en Colón registradas desde la madrugada de este jueves han provocado severas inundaciones en Costa Arriba, dejando un saldo preliminar de más de 30 viviendas afectadas en la comunidad de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel.

El vertiginoso ascenso del agua obligó a la intervención del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), cuyo personal se trasladó a la zona para socorrer y evacuar a las familias golpeadas por el temporal. Los residentes evacuados fueron trasladados a puntos seguros dentro de la localidad mientras continúan las labores de asistencia.

Además de los daños residenciales, las precipitaciones han impactado la infraestructura vial de la provincia:

Caminos anegados e intransitables: Las vías principales de acceso a Nombre de Dios quedaron totalmente copadas por el agua, dificultando el tránsito terrestre.

Las vías principales de acceso a Nombre de Dios quedaron totalmente copadas por el agua, dificultando el tránsito terrestre. Daños en el puente sobre el río Guanche: La estructura sufrió rajaduras visibles a causa de las corrientes, por lo que equipos de emergencia realizan inspecciones técnicas en el sitio para evaluar sus condiciones y prevenir riesgos.

Las autoridades y equipos de emergencia se mantienen en el terreno realizando evaluaciones de daños y monitoreando las precipitaciones, que se han mantenido continuas hasta horas del mediodía en toda la región caribeña.

Con información de Néstor Delgado.