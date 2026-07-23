Ariel Vallarino es elegido presidente de la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal

La elección de la directiva se produce luego de que el pasado 20 de julio el pleno de la Asamblea Nacional , tras varias horas de retraso y negociaciones entre las bancadas, lograra un consenso para conformar las 15 comisiones permanentes del Órgano Legislativo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El diputado Ariel Vallarino, de la bancada Realizando Metas (RM), fue elegido este jueves como presidente de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional.

Vallarino obtuvo seis votos a favor, superando a la diputada Grace Hernández, quien también aspiraba a presidir la comisión.

Como vicepresidente, Didiano Pinilla (RM) y Manuel Samaniego, que era de la bancada Vamos y ahora permanece como diputado independiente, es el secretario.

Respaldaron la candidatura de Vallarino los diputados Manuel Chen, Manuel Samaniego, Neftalí Zamora, Didiano Pinilla, Marcos Castillero y el propio Ariel Vallarino.

La comisión quedó integrada por los diputados Ariel Vallarino, Didiano Pinilla, Manuel Chen, Neftalí Zamora, Manuel Samaniego, Marcos Castillero, Grace Hernández, Miguel Campos y Lenín Ulate.

El presidente de la comisión dijo que la misma no construye, pero tiene la responsabilidad de legislar, fiscalizar, solicitar información, escuchar a las comunidades y dar seguimiento a empresas e instituciones responsables.

Prometió que ejercerán la función con objetividad y firmeza, sin "convertir la fiscalización en confrontación política".

La elección de la directiva se produce luego de que el pasado 20 de julio el pleno de la Asamblea Nacional, tras varias horas de retraso y negociaciones entre las bancadas, lograra un consenso para conformar las 15 comisiones permanentes del Órgano Legislativo.

Asamblea Nacional: Anuncian consenso y conformación de las 15 comisiones

Continúa la instalación de las comisiones

Con la escogencia de Vallarino, avanza el proceso de instalación de las comisiones permanentes para el nuevo periodo legislativo.

El miércoles, el diputado Joan Guevara fue reelegido como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para el periodo 2026-2027.

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Un día antes, la Comisión de Presupuesto quedó formalmente instalada y juramentó a su junta directiva, la cual será presidida por el diputado de Cambio Democrático, Eduardo Vásquez.

En los próximos días, el Legislativo deberá completar la instalación y elección de las juntas directivas del resto de las comisiones permanentes, encargadas de analizar y discutir los proyectos de ley antes de su debate en el pleno de la Asamblea Nacional.

Con datos de María De Gracia