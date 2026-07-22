Karol Wilson se salva de la eliminación en Operación Triunfo USA tras sorprender a los profesores

La artista, oriunda de la provincia de Coclé, había sido nominada durante la gala del pasado lunes 20 de julio , por lo que enfrentaba uno de los momentos más decisivos desde su ingreso al reconocido reality musical.

La cantante panameña Karol Wilson logró salir de la zona de riesgo en Operación Triunfo USA luego de sorprender a los profesores con la interpretación de su examen semanal, actuación que le valió la salvación y le permitió asegurar una semana más dentro de la competencia.

La artista, oriunda de la provincia de Coclé, había sido nominada durante la gala del pasado lunes 20 de julio, por lo que enfrentaba uno de los momentos más decisivos desde su ingreso al reconocido reality musical.

Sin embargo, su desempeño durante la evaluación convenció al equipo de profesores, que decidió otorgarle la salvación, evitando así que tuviera que depender del voto del público o enfrentar una posible eliminación.

La nominación representaba un nuevo reto para Karol, quien ya había vivido una situación similar semanas atrás, cuando compartió la lista de concursantes en riesgo junto a la nicaragüense Daniella, el mexicano Sergio y las puertorriqueñas Lalah y Carla.

Aunque quedar nominado no implica una eliminación automática, sí obliga a los participantes a elevar el nivel de sus presentaciones para demostrar su evolución artística y convencer tanto al jurado como a la audiencia de que merecen continuar en el programa.

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La permanencia de Karol en el concurso también cobra relevancia debido a que los seguidores panameños no pueden apoyarla mediante las votaciones oficiales. El equipo de la cantante ha informado que Panamá sigue sin figurar entre los territorios autorizados para participar en el sistema de votación del programa, lo que limita el respaldo directo de sus miles de admiradores.

Desde su ingreso a la academia, Karol Wilson ha despertado un amplio apoyo entre el público panameño. La cantante obtuvo su cupo en Operación Triunfo USA tras conquistar al jurado, integrado por David Bisbal, Ximena Sariñana y Ana Bárbara, con su interpretación del tema "Man I Need".

A lo largo de la competencia, la coclesana ha destacado por su crecimiento vocal, disciplina y desempeño escénico, cualidades que le han permitido mantenerse en carrera. Ahora, con esta salvación, continuará buscando un lugar en las etapas finales del concurso y acercarse al sueño de convertirse en la ganadora del reality.