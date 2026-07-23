Minsa emite alerta sanitaria por productos para el dolor articular que contienen medicamentos no declarados

*Estos productos farmacéuticos no se encuentran registrados en la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. *La FDA recomienda a los consumidores no comprar ni utilizar estos dos productos, promovidos y vendidos para el dolor articular en varias páginas web. *Si tienen conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice este producto, informe de manera inmediata al 501-0306.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, emitió una alerta sanitaria a la población tras una advertencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos sobre la falsificación y comercialización ilegal de los productos Artri Ajo Rey y Artri Ajo King, promocionados para aliviar el dolor articular.

De acuerdo con el Minsa, estos productos no cuentan con registro sanitario en Panamá y representan un riesgo severo para la salud, por lo que exhortó a la ciudadanía a no comprarlos ni consumirlos.

La alerta surge luego de que la FDA confirmara, mediante análisis de laboratorio, que Artri Ajo Rey contiene dexametasona, diclofenaco y metocarbamol, principios activos que no aparecen declarados en la etiqueta del producto.

La entidad estadounidense advirtió que estos medicamentos pueden provocar efectos adversos graves cuando son consumidos sin supervisión médica, especialmente porque los usuarios desconocen que los están ingiriendo.

Recomiendan consultar al médico antes de suspender su uso

El informe de la FDA también recomienda que las personas que estén tomando Artri Ajo Rey consulten de inmediato a un profesional de la salud antes de dejar de utilizar el producto, ya que la suspensión repentina de corticosteroides, como la dexametasona, puede generar complicaciones.

Según la agencia, únicamente un profesional sanitario autorizado puede evaluar si el paciente presenta riesgo de supresión suprarrenal u otras consecuencias derivadas del uso prolongado de este tipo de medicamentos.

Minsa pide comprar medicamentos solo en farmacias autorizadas

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas reiteró el llamado a la población para evitar adquirir medicamentos en la vía pública, redes sociales o sitios web, ya que estos canales no garantizan la calidad, seguridad ni eficacia de los productos.

El Minsa insistió en que los medicamentos deben comprarse únicamente en farmacias autorizadas.

Asimismo, solicitó a los ciudadanos que, si identifican estos productos a la venta, se abstengan de comprarlos y reporten de inmediato cualquier punto de distribución o comercialización al teléfono 501-0306.

Finalmente, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas exhortó a los profesionales de la salud a notificar cualquier incidente relacionado con estos productos que pueda poner en riesgo la salud de los pacientes.