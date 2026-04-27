Cher: rechazan control financiero sobre su hijo en medio de crisis legal

La disputa legal con su hijo Elijah Blue Allman sumó un nuevo capítulo luego de que una jueza en Los Ángeles negara la solicitud de tutela temporal presentada por la artista para asumir el control de los bienes de Allman.

La decisión judicial se produce en un contexto marcado por problemas de salud mental, antecedentes legales y preocupaciones familiares sobre la estabilidad del heredero del músico Gregg Allman.

El fallo se conoció tras una audiencia en la que su hijo Elijah Blue Allman, de 49 años, participó mediante videollamada desde un hospital psiquiátrico en New Hampshire, donde permanece internado. Según el tribunal, la medida solicitada no cumplía con el requisito de urgencia necesario para intervenir en sus finanzas. La jueza concluyó que la situación actual no justificaba una decisión de ese alcance, especialmente considerando que el propio Allman se encuentra bajo supervisión institucional.

Uno de los elementos clave en la resolución fue la proximidad de una nueva distribución económica proveniente del fideicomiso de su padre, programada para el 1 de mayo. Este punto fue determinante en la argumentación judicial. “Estas distribuciones han ocurrido durante años, según entiendo”, afirmó la magistrada durante la audiencia. “El hecho de que se haya presentado una petición dos semanas antes de la próxima distribución, cuando ese calendario ha sido conocido durante mucho tiempo, no califica necesariamente en mi mente como una emergencia”.

El tribunal también reconoció las inquietudes del entorno cercano de Allman, pero no las consideró suficientes para justificar una tutela. “Ciertamente entiendo las preocupaciones de los amigos y familiares del señor Allman respecto a su comportamiento”, indicó la jueza. “pero no creo que esas preocupaciones signifiquen que él carece de capacidad o que una tutela testamentaria sea apropiada”. Este pronunciamiento deja abierta la posibilidad de que la solicitud sea presentada nuevamente, aunque sin efectos inmediatos.

La estrategia legal de Cher fue impulsada por su abogado, Justin Gold, quien argumentó que la situación financiera de Allman podría agravarse si no se intervenía a tiempo. Durante la audiencia, el letrado enfatizó la necesidad de actuar antes de que el artista reciba nuevos fondos. “Uno de los fundamentos de la urgencia es que, mientras él está en New Hampshire mejorando, esperemos venciendo la adicción y recibiendo medicación, su situación financiera puede corregirse”, sostuvo. Además, agregó: “Y si eso ocurre, una vez que esté listo para ser liberado de lo que suceda en New Hampshire, ojalá pueda salir adelante sin tener que lidiar con todo el caos y los problemas que lo esperan aquí. El daño está hecho, y alguien necesita poder manejarlo, y él no lo ha manejado hasta ahora”.

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La solicitud de tutela incluía señalamientos sobre el manejo de los recursos económicos de Allman, describiendo un patrón de gastos impulsivos asociados a adicciones y deudas significativas. Entre los datos presentados, se mencionó una deuda considerable con terceros, obligaciones fiscales pendientes y conflictos legales derivados de incumplimientos financieros.

En el plano personal, el entorno familiar también fue abordado durante la audiencia. El abogado Gold hizo referencia al impacto emocional que atraviesan los allegados del músico. “Ella está ahí afuera tratando de ayudarlo, tratando de asegurarse de que él sea eficiente... de que sea la persona que ella conoce y ama”, expresó sobre Cher. “Lo mismo su hermano [Chaz Bono] y el resto de la familia. Todos están muy tristes de que esto esté pasando”, añadió, evidenciando la dimensión humana del caso.

El contexto judicial de Allman añade complejidad al proceso. En los últimos meses ha enfrentado múltiples cargos en New Hampshire, incluyendo acusaciones de agresión, allanamiento e incumplimiento de condiciones legales previas. Estos antecedentes han influido en la percepción pública del caso, aunque no fueron considerados determinantes para la decisión sobre la tutela financiera.

La resolución marca un punto de inflexión en el intento de Cher por asumir el control de los bienes de su hijo, un proceso que ya había iniciado anteriormente y que retiró de forma voluntaria. Por ahora, la justicia ha optado por no intervenir, priorizando criterios legales de capacidad y urgencia sobre las preocupaciones expresadas por la familia.