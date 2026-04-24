Russell Brand admite conducta 'explotadora' en relación con menor de edad

Mientras avanza el proceso judicial, las declaraciones recientes del actor añaden un nuevo capítulo a una controversia que sigue captando la atención global.

El nombre de Russell Brand vuelve al centro de la controversia internacional tras declaraciones en las que reconoció haber mantenido una relación sexual con una joven de 16 años cuando él tenía 30, un episodio que calificó como una forma de “explotación sexual” pese a subrayar que la edad de consentimiento en el Reino Unido lo permitía legalmente.

Durante una entrevista en un programa de radio británico, el actor y comediante abordó directamente el tema, en medio de una serie de investigaciones judiciales que lo involucran en presuntos delitos sexuales. “Gracias, Megyn Kelly por darme la oportunidad de abordar, en particular este tema”, expresó al inicio de su intervención, en la que intentó contextualizar los hechos dentro del marco legal europeo.

En su testimonio, Brand reconoció la diferencia de edad y poder que existía en ese momento, admitiendo que su comportamiento no fue adecuado. “El sexo consensuado cuando existe una marcada diferencia de edad y poder, cuando sos un hombre famoso con la capacidad de atraer mujeres, como me ocurría a mí en aquel entonces, creo que implicaría una forma de explotación. Creo que es explotación”, afirmó, en una declaración que ha generado amplio debate en medios y redes sociales.

El actor también reflexionó sobre su conducta en etapas anteriores de su vida, señalando que sus decisiones estuvieron marcadas por la inmadurez y el egoísmo. “Reconozco que mi conducta sexual en el pasado fue egoísta y no tuve en cuenta, casi nada, la verdad, cómo ese sexo afectaba a otras personas”, añadió, evidenciando una postura crítica frente a sus acciones pasadas.

Estas declaraciones se producen en un contexto judicial complejo. En 2025, Brand fue acusado de violación, agresión sexual y abuso sexual por varias mujeres, en hechos que presuntamente ocurrieron entre finales de los años noventa y mediados de la década del 2000. Posteriormente, nuevas denuncias ampliaron el alcance de las investigaciones, incluyendo cargos adicionales relacionados con otros episodios ocurridos en 2009.

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A pesar de la gravedad de las acusaciones, el actor ha sostenido su inocencia de manera reiterada. En un mensaje publicado en la red social X, defendió su posición frente a los señalamientos. “Lo que nunca fui es un violador. Nunca he participado en actividades no consentidas”, escribió, insistiendo en que tendrá la oportunidad de responder ante la justicia. “Tendré la oportunidad de defenderme de estos cargos en los tribunales y estoy increíblemente agradecido por ello”, agregó.

El proceso judicial ha llevado a Brand a comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster en enero de 2026, en relación con algunas de las denuncias en su contra. Las investigaciones continúan en curso, mientras las autoridades evalúan los elementos presentados en cada caso.

En paralelo a su situación legal, la vida personal del actor también ha sido objeto de atención mediática. Su matrimonio con la cantante Katy Perry, celebrado en 2010 en uno de los momentos más altos de sus respectivas carreras, finalizó en 2012 tras una breve relación. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados tanto en lo profesional como en lo personal.

Tras su divorcio, Perry mantuvo una relación con el actor Orlando Bloom, con quien tuvo una hija en 2020. Por su parte, Brand contrajo matrimonio nuevamente en 2017 con una escritora del ámbito del lifestyle, manteniendo un perfil más reservado en su vida familiar.

El caso continúa generando repercusiones en la industria del entretenimiento, no solo por la figura pública involucrada, sino por las implicaciones legales y éticas que plantea.