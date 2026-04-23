'Half Man': la nueva serie del creador de 'Bebé Reno' redefine la masculinidad y ya tiene fecha de estreno

Su nueva producción se presenta como una exploración ambiciosa que se aleja de narrativas simplificadas para adentrarse en terrenos más complejos y humanos.

Tras el impacto internacional de Bebé reno, el creador escocés Richard Gadd regresa con una propuesta completamente distinta que promete abrir una conversación más profunda sobre identidad, vínculos y emociones masculinas.

La historia sigue durante tres décadas la relación entre Niall y Rubén, dos jóvenes que no comparten lazos de sangre, pero cuya conexión se convierte en el eje central de sus vidas. Desde la adolescencia hasta la adultez, la serie recorre sus experiencias marcadas por pérdidas, tensiones emocionales y episodios de violencia que terminan moldeando su identidad. La narrativa no es lineal ni complaciente: un hecho violento en el presente funciona como detonante para reconstruir el pasado de ambos personajes.

El propio Gadd, quien además interpreta a Rubén en su versión adulta, explicó el enfoque detrás de este proyecto con una mirada crítica sobre los discursos actuales: “Quería desarrollar una idea que explorara qué significa ser hombre en un mundo en constante cambio a través de estos dos personajes”. Su intención es ir más allá de etiquetas comunes y abordar la masculinidad desde una perspectiva más amplia y menos reduccionista.

En ese sentido, el creador también cuestionó la manera en que se ha tratado el tema en el debate público: “La conversación ha alcanzado un nivel muy alto y, al mismo tiempo, se ha simplificado en exceso”. Para Gadd, el uso constante de conceptos como “masculinidad tóxica” evidencia la necesidad de seguir profundizando en aspectos que aún no han sido completamente explorados dentro del discurso dominante.

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La serie construye su fuerza narrativa a partir del contraste entre sus protagonistas. Niall, interpretado en su etapa adulta por Jamie Bell, es un personaje introspectivo, contenido y emocionalmente complejo. Rubén, en cambio, se presenta como impulsivo, dominante y, en ocasiones, violento. Sobre esta dualidad, Gadd afirmó: “Son polos opuestos, pero de una manera extraña forman una alianza, para bien o para mal”, una relación que evoluciona entre la admiración, la dependencia y el conflicto.

El actor Jamie Bell también ofreció su visión sobre el personaje que interpreta: “Es una persona increíblemente compleja”, señalando que muchas de sus decisiones están condicionadas por la presión social y por su dificultad para aceptarse a sí mismo. Esta dimensión psicológica es clave para entender el desarrollo de la trama y el peso emocional que sostiene la historia.

Uno de los elementos más relevantes de “Half Man” es su decisión de no establecer juicios claros entre sus personajes. Gadd lo deja explícito: “Nunca sabes realmente cuál de ellos es el malo y cuál es el bueno”. Esta ambigüedad narrativa refuerza la intención de mostrar una realidad más cercana a la experiencia humana, donde las relaciones no responden a categorías simples.

Además, la serie pone el foco en factores estructurales como el entorno familiar. La ausencia de figuras paternas y el papel de las madres influyen directamente en la construcción emocional de los protagonistas, afectando su capacidad para expresar afecto, gestionar conflictos y establecer vínculos sanos. Este enfoque amplía la conversación hacia dimensiones sociales y culturales que suelen quedar fuera de la ficción tradicional.

En una reflexión adicional, Gadd profundizó aún más en el concepto central de la serie: “Se trata más de la existencia masculina y la represión, de una ruptura interna y de expectativas arraigadas”. Con esta afirmación, el creador deja claro que su obra no busca ofrecer respuestas fáciles, sino plantear preguntas incómodas sobre lo que significa ser hombre en la actualidad.

El elenco se completa con Mitchell Robertson y Stuart Campbell en las versiones jóvenes de los protagonistas, así como con Neve McIntosh, quien interpreta a Lori, la madre de Niall. Cada uno aporta matices a una historia que se construye desde múltiples perspectivas temporales y emocionales.

En cuanto a su lanzamiento, la serie llegará a América Latina el 24 de abril a través de HBO Max, mientras que en Estados Unidos estará disponible desde el 23 de abril en HBO y en Reino Unido se estrenará el 24 de abril en BBC iPlayer.

Con “Half Man”, Richard Gadd apuesta por una narrativa exigente, incómoda y profundamente humana. Lejos de fórmulas convencionales, la serie se posiciona como una de las propuestas más relevantes del año en televisión, abriendo un espacio necesario para repensar la masculinidad desde sus contradicciones, silencios y heridas.