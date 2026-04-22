Lluvia de meteoros Líridas 2026: Hoy se verán las 'estrellas fugaces' de abril

El cielo vuelve a ofrecer uno de los eventos más esperados por los amantes de la astronomía: la lluvia de meteoros Líridas , un fenómeno que marca el inicio de la temporada de observación celeste tras varios meses de relativa calma.

Este espectáculo natural, visible en gran parte del mundo, alcanzará su punto máximo este miércoles 22 de abril, convirtiéndose en una oportunidad ideal para observar estrellas fugaces a simple vista.

Sin embargo, el fenómeno estará activo hasta el 25 de abril.

Las Líridas son una de las lluvias de meteoros más antiguas registradas por la humanidad. Según datos recopilados por NASA, existen registros que se remontan a más de 2.600 años, cuando en el año 687 a.C. observadores en China describieron que “las estrellas cayeron como lluvia”. Este fenómeno ha fascinado a generaciones y continúa siendo una de las citas astronómicas más constantes del calendario anual.

El origen de este evento se encuentra en el paso de la Tierra por los restos del cometa C/1861 G1 (Thatcher), un cuerpo celeste que orbita el Sol aproximadamente cada 415 años. Cada abril, nuestro planeta atraviesa esa estela de partículas, y cuando estos fragmentos ingresan a la atmósfera a gran velocidad, alrededor de 48 kilómetros por segundo, se incineran, generando los característicos destellos luminosos.

El nombre de esta lluvia proviene de la constelación Lyra, ya que los meteoros parecen irradiar desde un punto cercano a la estrella Vega, una de las más brillantes del cielo nocturno. En este sentido, los expertos explican: “Los meteoros se llaman ‘Líridas’ porque sus trayectorias, si se extienden hacia atrás, parecen divergir de un punto en el cielo situado a unos 9 grados a la derecha y abajo de la brillante estrella azul blanquecina Vega, en la constelación de Lyra, la Lira”.

En condiciones ideales, se pueden observar entre 10 y 20 meteoros por hora, aunque este fenómeno tiene un comportamiento impredecible. De hecho, la NASA señala: “En condiciones óptimas, podrán verse entre 15 y 20 meteoros por hora, aunque en otras ocasiones se han producido explosiones de actividad de más de 100 meteoros por hora”. Estos picos extraordinarios han sido documentados en distintos momentos históricos, como en 1803 o en décadas más recientes.

Para este 2026, el contexto astronómico es favorable. Aunque la Luna estará en fase de cuarto menguante, se ocultará antes del amanecer, permitiendo varias horas de cielo oscuro, condición clave para detectar incluso los meteoros más tenues. Además, se estima que entre el 20 % y el 25 % de las Líridas dejan estelas luminosas persistentes, lo que incrementa el atractivo visual del evento.

Los especialistas recomiendan alejarse de las ciudades y buscar espacios con baja contaminación lumínica. No se requiere telescopio ni equipo especializado: basta con recostarse, mirar al cielo y tener paciencia. También es fundamental evitar el uso del celular, ya que la luz de la pantalla puede afectar la adaptación de los ojos a la oscuridad. En palabras de expertos de la American Meteor Society, “lo más aconsejable es esperar a que el aire esté seco y transparente, lo cual permitirá distinguir los meteoros más tenues”.

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Otro punto clave es la ubicación del observador. En el hemisferio norte, el radiante de las Líridas estará alto en el cielo antes del amanecer, lo que mejora la visibilidad. En cambio, en el hemisferio sur aparecerá más bajo en el horizonte, reduciendo parcialmente la cantidad de meteoros visibles. Aun así, el fenómeno sigue siendo observable y atractivo en toda América Latina.

El astrónomo Robert Lunsford explicó que “hacia el amanecer, la fuente de los meteoros […] se encontrará en el cenit para el hemisferio norte; en cambio, por debajo del Ecuador, estará muy baja”, lo que influye directamente en la experiencia de observación.

Además de las Líridas, el mes de abril trae otros eventos astronómicos destacados, como una conjunción planetaria que incluirá a Júpiter, Venus, Marte y Saturno, visible hacia finales de mes antes del amanecer. Este tipo de fenómenos refuerza el atractivo de abril como uno de los periodos más interesantes para mirar al cielo.

La lluvia de meteoros Líridas no solo es un espectáculo visual, sino también una oportunidad para conectar con el universo y comprender mejor la dinámica del sistema solar. Cada destello en el cielo es el rastro de un fragmento cósmico que ha viajado durante siglos, recordando que, incluso en la vastedad del espacio, existen momentos capaces de reunir a millones de personas bajo una misma mirada: la del asombro.