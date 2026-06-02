David Beckham recibirá una estrella en Hollywood durante el Mundial 2026

La gala se realizará el mismo día que Estados Unidos debuta en Los Ángeles contra Paraguay, en la Copa del Mundo que organiza junto a México y Canadá.

Los Angeles, Estados Unidos/El astro del fútbol David Beckham recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 12 de junio, un día después del comienzo del Mundial de Norteamérica, informó este martes la entidad a cargo del famoso boulevard.

Tom Cruise y Victoria Beckham, la "Posh Spice", empresaria y esposa del exmediocampista británico, serán los oradores de la ceremonia que honrará al otrora jugador del Manchester United y del Real Madrid.

"La Cámara de Comercio de Hollywood está orgullosa de recibir a David Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood", dijo la productora de la ceremonia, Ana Martínez, en un comunicado.

La gala se realizará el mismo día que Estados Unidos debuta en Los Ángeles contra Paraguay, en la Copa del Mundo que organiza junto a México y Canadá.

"El rol de Beckham en elevar el perfil del fútbol en Estados Unidos y su duradera influencia en los deportes, el entretenimiento y la cultura global hacen de este homenaje algo especialmente significativo", agregó Martínez.

Durante su carrera en los gramados, Sir David Beckham capitaneó la selección inglesa durante seis años y vistió la casaca de otros grandes clubes como el AC Milan y el Paris Saint-Germain, donde se retiró en 2013.

Más recientemente, el exjugador de 51 años se convirtió en copropietario del equipo estadounidense Inter Miami CF, que contrató en 2023 al astro argentino Lionel Messi y conquistó la liga norteamericana (MLS) la temporada pasada por primera vez en su historia.

Beckham también incursionó en el entretenimiento, fundando la productora de contenido Studio 99 en 2019.