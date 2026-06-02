Charytín Goyco regresa a la televisión y se integra temporalmente al programa 'Desiguales'

La artista fue recibida con muestras de afecto y admiración por parte de sus compañeras y del público.

La reconocida artista dominicana Charytín Goyco vuelve a la televisión en un momento especial de su trayectoria, cuando celebra cerca de cinco décadas de carrera artística. La también conocida como “La Rubia de América” se incorpora temporalmente al programa Desiguales, ocupando el lugar de la presentadora Adamari López durante su ausencia.

El esperado regreso de Charytín al formato televisivo fue anunciado con entusiasmo por la producción del espacio, donde a partir del lunes pasó a formar parte del panel junto a Amara La Negra, Migbelis Castellanos, Karina Banda y la doctora Nancy Álvarez, consolidando un equipo femenino diverso y de amplia presencia en la televisión hispana.

La artista fue recibida con muestras de afecto y admiración por parte de sus compañeras y del público, que celebró su regreso a la pantalla. Su incorporación marca un nuevo capítulo en una carrera que ha transitado con éxito la música, la conducción televisiva y el mundo del entretenimiento, convirtiéndola en una de las figuras más reconocidas del espectáculo latino.

Charytín Goyco inició su carrera en la música en las décadas de los 70 y 80, alcanzando popularidad internacional con su carisma, estilo y presencia escénica. Con el tiempo, dio el salto a la televisión, donde se consolidó como presentadora en distintos espacios de variedades y entrevistas, ganándose un lugar destacado en la industria.

Estuvo alejada de la pantalla chica tras la muerte de su esposo, el productor puertorriqueño Elín Ortiz, en 2016.

Su regreso a la televisión es visto como un reencuentro con el público que la ha seguido por generaciones, reafirmando su vigencia en el entretenimiento latino y su capacidad de conectar con nuevas audiencias en formatos actuales.

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