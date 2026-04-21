D4vd se declara no culpable en impactante juicio por asesinato de una menor de edad

El nombre del rapero, conocido por su ascenso en la escena musical y colaboraciones con artistas influyentes, ha quedado en el centro de uno de los casos judiciales más graves y mediáticos de los últimos tiempos en Los Ángeles.

El artista, de 21 años, se declaró formalmente no culpable de los cargos de asesinato en primer grado relacionados con la muerte de una menor de edad, en un proceso que ha generado una fuerte conmoción pública y mediática.

La acusación gira en torno al homicidio de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de origen hispano que había sido reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore, California. Su caso tomó un giro estremecedor meses después, cuando su cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición dentro del maletero de un vehículo Tesla registrado a nombre del cantante. El hallazgo se produjo el 8 de septiembre, apenas un día después de la fecha en la que la joven habría cumplido 15 años.

El proceso judicial contra el artista no solo contempla el cargo de asesinato en primer grado, sino también una serie de agravantes que elevan significativamente la gravedad del caso. Entre ellos se incluyen acusaciones relacionadas con acecho, presuntos fines lucrativos en la comisión del delito y el asesinato de una posible testigo vinculada a la investigación. Estas circunstancias han sido calificadas por la fiscalía como algunas de las más severas dentro del sistema penal estadounidense.

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Durante una intervención pública, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, subrayó la magnitud de las imputaciones: “las imputaciones más graves que se pueda presentar” en este tipo de casos, haciendo referencia a la combinación de cargos y agravantes que enfrenta el acusado. La declaración refuerza el carácter excepcional del proceso, que podría derivar en una de las condenas más duras contempladas por la ley.

El arresto de D4vd se produjo el pasado jueves en su residencia ubicada en West Hollywood, tras varios meses de investigación. Desde entonces, el artista permanece detenido sin derecho a fianza, una medida que evidencia la seriedad con la que las autoridades están abordando el caso. La detención se dio luego de que las autoridades vincularan directamente el vehículo donde fue encontrado el cuerpo con el músico, lo que intensificó las sospechas en su contra.

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Uno de los elementos que más ha impactado a la opinión pública es el hecho de que el automóvil permaneciera estacionado durante semanas en la vía pública sin ser reportado como robado. Posteriormente, fue retirado por las autoridades y trasladado a un depósito municipal, donde finalmente se descubrieron los restos humanos. Este detalle ha generado interrogantes sobre las circunstancias previas al hallazgo y el tiempo transcurrido antes de que se identificara el crimen.

El caso ha tenido una repercusión aún mayor debido al perfil del acusado. Antes de su detención, D4vd había consolidado una carrera en ascenso dentro de la industria musical, con colaboraciones junto a figuras como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage. Varias de sus canciones lograron posicionarse en las listas de popularidad de Billboard, lo que lo perfilaba como una de las promesas emergentes del género.

Sin embargo, el proceso judicial ha eclipsado por completo su trayectoria artística, transformando su imagen pública en cuestión de días. La declaración de no culpabilidad marca el inicio de una batalla legal que podría extenderse durante meses, mientras la fiscalía y la defensa presentan sus argumentos en un caso que sigue bajo intenso escrutinio.

En medio de la incertidumbre, el caso plantea preguntas profundas sobre justicia, responsabilidad y el impacto de los procesos judiciales en figuras públicas. Mientras avanza el proceso, la atención permanece centrada en el desarrollo de las audiencias y en las pruebas que definirán el rumbo de uno de los casos más complejos y sensibles recientes en Estados Unidos.