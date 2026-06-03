Panamá vibra con 1,200 jóvenes músicos en una experiencia artística única

Como parte del intercambio cultural que distingue esta iniciativa, el encuentro contará con la participación especial de una delegación salvadoreña integrada por miembros del coro gestual y la orquesta de la Escuela Nacional de Música de El Salvador.

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante el receso escolar, más de 1,200 niños, niñas y jóvenes de todo el país se dan cita del 2 al 6 de junio en la Ciudad de las Artes para participar en la segunda edición de “Mil Corazones, Una Misión”, el gran encuentro nacional de la Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá, que este año celebra el décimo aniversario de la Red y rinde homenaje al Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

A lo largo de esta semana de formación e intercambio artístico, los participantes se prepararán para el gran concierto de clausura, que tendrá lugar el 6 de junio en el Gimnasio del Colegio La Salle, junto a una delegación internacional conformada por 30 estudiantes de la Escuela Nacional de Música de El Salvador.

Tras el éxito de su primera edición, este encuentro regresa consolidado como uno de los proyectos musicales más importantes del país, brindando a niños y jóvenes la oportunidad de fortalecer sus conocimientos musicales, compartir experiencias y desarrollar habilidades artísticas mediante el trabajo colectivo.

La Ciudad de las Artes es el escenario donde estudiantes provenientes de distintas provincias participan en ensayos, talleres especializados, prácticas orquestales y corales, además de actividades de convivencia orientadas a fomentar valores como la disciplina, el compromiso y el trabajo en equipo.

Como parte del intercambio cultural que distingue esta iniciativa, el encuentro contará con la participación especial de una delegación salvadoreña integrada por miembros del coro gestual y la orquesta de la Escuela Nacional de Música de El Salvador.

Asimismo, estará presente Andrés Ascanio, director sectorial de Formación Académico-Musical de El Sistema de Venezuela, quien compartirá su experiencia y conocimientos con estudiantes y docentes durante las jornadas académicas.

El evento culminará con una presentación de gran formato que reunirá en escena a más de 1,200 niños y jóvenes en una imponente masa coral y orquestal, mostrando el resultado del trabajo desarrollado durante la semana y ofreciendo al público una experiencia artística de alto nivel.

“Mil Corazones, Una Misión” representa una valiosa plataforma para fortalecer la formación integral de las nuevas generaciones a través de la música, promoviendo además el intercambio cultural, la integración regional y el desarrollo artístico entre países hermanos.