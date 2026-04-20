One Direction | Pelea entre Zayn Malik y Louis Tomlinson frenaría millonario proyecto

La posibilidad de una nueva ruptura entre dos de los exintegrantes más reconocidos de One Direction ha desatado una ola de reacciones entre fanáticos y medios internacionales.

Los nombres de Zayn Malik y Louis Tomlinson vuelven a ocupar titulares tras la difusión de versiones que apuntan a un fuerte altercado físico ocurrido durante la grabación de un ambicioso documental que preparaban para Netflix.

Según información publicada por The Sun, el incidente habría tenido lugar hace aproximadamente seis meses en el estado de Wyoming, en Estados Unidos, durante una jornada de rodaje. De acuerdo con testimonios citados por el medio, la discusión entre ambos artistas escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación física que habría dejado consecuencias médicas para Tomlinson.

Una fuente aseguró que el conflicto se originó a partir de comentarios que Malik habría realizado en medio de un ambiente ya tenso. “Zayn empezó a portarse mal y a decir cosas de más. Escaló hasta convertirse en una discusión y luego Zayn hizo un comentario sobre la mamá de Louis, Johannah”, relató. La referencia a Johannah Deakin, fallecida en 2016, habría sido el detonante emocional del enfrentamiento.

El mismo testimonio describe un episodio de alta intensidad: “Louis estaba aturdido y en shock. Cuando intentó moverse, Zayn lo atacó. Le pegó directo en la cara. Como llevaba anillos, le cortó la cabeza. Esto pasó afuera, frente a muchísima gente. Fue impactante”. Según estas versiones, Tomlinson habría sufrido una herida en la cabeza y una conmoción cerebral, lo que obligó su salida inmediata del set y su regreso al Reino Unido.

Tras el presunto incidente, ambos artistas habrían tomado caminos separados. Malik regresó a su residencia en Pensilvania, mientras que Tomlinson se apartó completamente del proyecto. Desde entonces, aseguran fuentes citadas, no habrían retomado comunicación.

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El impacto no solo habría sido personal, sino también financiero. El documental, que nunca fue anunciado oficialmente por la plataforma, era considerado una apuesta de alto presupuesto. Otra fuente citada por el medio británico afirmó: “Netflix pensó que había ganado la lotería cuando Louis y Zayn aceptaron filmar juntos. Era un programa de gran presupuesto, costó millones producirlo”. Tras meses de ожидa por una posible reconciliación, la producción habría sido cancelada recientemente.

Aunque ninguno de los dos cantantes ha confirmado públicamente estos hechos, señales indirectas han alimentado la narrativa. La directora Nicola Marsh, vinculada al proyecto, reaccionó en redes sociales compartiendo la noticia y escribiendo: “Y ahí se fue el último año de trabajo”, lo que muchos interpretaron como una confirmación implícita de la cancelación.

En paralelo, la actividad digital del entorno cercano a Tomlinson también ha sido analizada por seguidores. Sus hermanas, así como el propio artista, dejaron de seguir a Malik en redes sociales, lo que ha sido interpretado como una señal de distanciamiento. Este gesto contrasta con la aparente estabilidad que ambos mostraban meses atrás, cuando Tomlinson llegó a describir la experiencia de grabar juntos como positiva.

La historia entre ambos ha estado marcada por altibajos desde la salida de Malik de One Direction en 2015. En ese momento, protagonizaron un intercambio público de mensajes que evidenció tensiones internas. Sin embargo, años después lograron acercamientos significativos, impulsados en parte por el deseo de reconciliación expresado por Johannah Deakin antes de su fallecimiento. “Mi mamá me dijo: ‘Tienes que retomar el contacto con Zayn. La vida es demasiado corta’”, recordó Tomlinson en una entrevista. También afirmó: “Me encontré con él y fue bonito. Después de todo aquello, fue ese amor fraternal. Siempre vamos a tener ese amor el uno por el otro”.

El momento actual resulta particularmente delicado para ambos artistas. Malik acaba de lanzar nueva música y se prepara para iniciar una gira internacional, mientras Tomlinson continúa con su propio tour. La coincidencia de estos proyectos con la difusión del escándalo ha intensificado la atención mediática.

Por ahora, el caso se mantiene en el terreno de las versiones no confirmadas, pero su impacto es innegable. Más allá de la veracidad de los hechos, el episodio revive tensiones históricas y pone en duda cualquier posibilidad de colaboración futura entre dos figuras clave de una de las bandas más influyentes del pop reciente.