Ariana Grande sorprende en la comedia familiar más esperada: así es el regreso de ‘Los Focker’

El primer adelanto de La nueva Focker fue presentado en CinemaCon, confirmando no solo el retorno de figuras clave, sino también la incorporación de una estrella inesperada: Ariana Grande. Su llegada al universo Focker marca un giro estratégico con el que Universal Pictures busca conquistar a nuevas audiencias sin perder la esencia que convirtió a la franquicia en un éxito global.

La película, programada para estrenarse en la competitiva temporada de Acción de Gracias, retoma la historia años después de los eventos protagonizados por Ben Stiller y Robert De Niro, quienes vuelven a dar vida a Greg Focker y Jack Byrnes. En esta ocasión, el foco narrativo se desplaza hacia la siguiente generación, incorporando a los hijos adultos de la familia y planteando un nuevo conflicto: la inminente boda de Henry Focker con Olivia Jones, el personaje interpretado por Grande.

El adelanto revela que Olivia no es una figura convencional dentro de este universo. Segura de sí misma, carismática y con una profesión poco habitual en este tipo de comedias, experta en negociaciones del FBI, su presencia altera rápidamente la dinámica familiar. A diferencia de Greg en su momento, Olivia logra conectar con el exigente Jack Byrnes desde el inicio, incluso superando la icónica prueba del detector de mentiras que definió momentos clave de las entregas anteriores. Este contraste genera uno de los ejes centrales de la trama: mientras ella se gana la aprobación del patriarca, Greg enfrenta dificultades para aceptar a la futura esposa de su hijo.

El reparto se completa con Teri Polo y Blythe Danner, quienes retoman sus roles, así como con Skyler Gisondo y Beanie Feldstein, encargados de representar a la nueva generación. La narrativa construye un paralelismo claro entre el pasado y el presente: el personaje que antes luchaba por la aprobación de su suegro ahora se encuentra en la posición de cuestionar a la pareja de su propio hijo.

Durante la presentación en CinemaCon, el entusiasmo del elenco fue evidente. Robert De Niro no escatimó elogios hacia su nueva compañera de reparto, asegurando que “Ariana Grande es probablemente la actriz más divertida con la que he trabajado”, una afirmación que elevó de inmediato las expectativas del público. Por su parte, Ben Stiller mantuvo su característico tono humorístico al insinuar, entre risas, cierta incomodidad ante la energía fresca que aporta la cantante convertida en actriz.

El regreso de esta franquicia, iniciada con la exitosa Meet the Parents, no solo responde a la nostalgia, sino a una estrategia clara de actualización. La inclusión de Ariana Grande introduce un nuevo tipo de humor, más dinámico y conectado con las audiencias actuales, mientras que la estructura narrativa mantiene los elementos clásicos: tensiones familiares, situaciones incómodas y choques generacionales.

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Uno de los aspectos más llamativos del avance es la manera en que el personaje de Olivia logra mediar conflictos y establecer alianzas dentro de la familia, especialmente con el rígido Jack Byrnes. Este giro no solo redefine las relaciones entre los personajes, sino que también invierte los roles tradicionales, mostrando a una figura femenina fuerte que domina escenarios que antes eran fuente de conflicto.

La película llega dieciséis años después de la última entrega, lo que refuerza su carácter de evento cinematográfico. En un contexto donde las franquicias buscan reinventarse para sobrevivir, La nueva Focker apuesta por un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo, apostando por un elenco intergeneracional que refleja la evolución del humor y de las dinámicas familiares.

El lanzamiento en una fecha clave como Acción de Gracias no es casual. Universal confía en el atractivo universal de una historia que combina comedia familiar, romance y tensiones cotidianas con un enfoque renovado. La presencia de Ariana Grande no solo amplía el alcance del proyecto, sino que también posiciona a la película como uno de los estrenos más esperados del año.

Con este primer vistazo, queda claro que la saga busca algo más que repetir fórmulas: pretende redefinir su legado. Y en ese intento, la incorporación de nuevas figuras, junto al regreso de sus protagonistas históricos, promete una mezcla de risas, nostalgia y sorpresas que podrían consolidar una nueva etapa para los Focker.