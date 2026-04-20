Charlize Theron relata cómo fue la noche que su madre acabó con la vida de su padre

La actriz sudafricana volvió a abrir una de las heridas más profundas de su historia personal en una entrevista publicada el 18 de abril por The New York Times.

Con una narrativa directa y sin adornos, Charlize Theron reconstruyó los hechos ocurridos en 1991, cuando su madre, Gerda Martiz, mató a su padre en un acto de legítima defensa, tras años de convivencia marcada por la violencia doméstica.

La noche comenzó con una rutina aparentemente normal. Madre e hija habían salido al cine y luego pasaron por la casa de un familiar, donde el padre de la actriz, Charles Theron, se encontraba bebiendo. Sin embargo, el ambiente cambió rápidamente al llegar. El gesto de Charlize de no saludar inmediatamente desató la ira de su padre. “El tema del respeto a los mayores es grande en Sudáfrica. Y él estaba en un estado en el que simplemente se desmoronó”, recordó la actriz.

Ya de regreso en casa, la tensión era evidente. Charlize intentó evitar el conflicto pidiéndole a su madre que dijera que estaba dormida. Se encerró en su habitación, apagó las luces y observó desde la ventana. “Mi ventana daba a la entrada y podía notar el nivel de ira o infelicidad por la forma en que él manejaba al entrar”, relató. “Supe que algo malo iba a pasar”, una frase que hoy resume la intuición que antecedió a la tragedia.

Lo que ocurrió después superó cualquier previsión. Su padre llegó armado y forzó la entrada disparando contra la vivienda. “Dejó muy claro que nos iba a matar”, afirmó la actriz, describiendo uno de los momentos más críticos de su vida. Madre e hija se refugiaron en la habitación, sosteniendo la puerta mientras los disparos atravesaban la estructura. “No nos dio a ninguna”, recordó, subrayando lo extraordinario de haber sobrevivido.

En medio del caos, cuando el agresor se dirigía a buscar más armas, Gerda Martiz tomó una decisión que cambiaría todo. Disparó primero para frenar la amenaza inmediata y luego enfrentó directamente a su esposo. El resultado fue fatal. La justicia determinó que actuó en defensa propia y no presentó cargos en su contra.

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El impacto de aquella noche no terminó con el amanecer. Sin embargo, la reacción de su madre fue contundente: continuar. “La mañana siguiente me mandó al colegio. Fue como: ‘Vamos a seguir adelante’”, contó Theron. “No fue necesariamente lo más sano, pero a nosotras nos funcionó”, añadió, evidenciando la complejidad emocional de aquel proceso.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, la actriz explicó que la violencia era parte del entorno familiar desde hacía años. El alcoholismo de su padre marcaba la dinámica del hogar. “Tengo recuerdos de cuando era muy pequeña de ver gente muy borracha, y eso me asustaba”, confesó. “Mi papá había construido un gran bar dentro de la casa”, un símbolo de un problema que se intensificaba con el tiempo.

Theron describió a su padre como “un borracho funcional a tiempo completo”, cuyas ausencias y regresos generaban constantes conflictos. “Eso causaba mucho abuso verbal”, señaló, destacando que, aunque no sufrió violencia física directa, el entorno era profundamente intimidante. “Era aterrador. No me pegó, no me tiró contra una pared, pero hacía cosas como manejar borracho”. La carga emocional no solo estaba en las discusiones, sino en lo que venía después: “Se peleaban fuerte y después no se hablaban por tres semanas. Yo no tenía hermanos, y esa casa simplemente quedaba en silencio”.

Consciente del impacto en su hija, su madre tomó medidas para protegerla, incluyendo enviarla a un internado. “Ella era muy consciente de lo que me estaba haciendo”, reconoció la actriz. A los 16 años, Theron dejó Sudáfrica para comenzar una nueva vida en Europa, iniciando el camino que la llevaría a convertirse en una de las figuras más influyentes de la industria cinematográfica.

Hoy, convertida en madre de dos hijas adoptivas, la actriz insiste en la importancia de hablar sobre estas experiencias. “Creo que estas cosas deben hablarse porque hacen que otras personas no se sientan solas”, concluyó, transformando una historia de dolor en un mensaje de acompañamiento y visibilidad.