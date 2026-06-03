El reflejo de la distinción llega a Multiplaza con el Luxury Motor Show 2026

Esta nueva edición reunirá a 10 marcas de prestigio internacional, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de descubrir algunos de los modelos más exclusivos disponibles en el mercado.

Ciudad de Panamá, Panamá/Del 1 al 7 de junio, los espacios de Multiplaza Pacifi c Panamá se convierten en el escenario de la experiencia automotriz más exclusiva del país con la celebración del Luxury Motor Show 2026, una semana diseñada para deslumbrar a los amantes de los vehículos premium, la innovación y el diseño de clase mundial.

Esta nueva edición reunirá a 10 marcas de prestigio internacional, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de descubrir algunos de los modelos más exclusivos disponibles en el mercado. Desde elegantes SUVs de alta gama hasta impresionantes superdeportivos y vehículos que redefinen la exclusividad, el Luxury Motor Show promete una experiencia donde la sofisticación y la ingeniería se encuentran en cada detalle.

Bajo el concepto “El reflejo de la distinción”, la feria invita al público a vivir una experiencia única donde el lujo cobra vida a través de líneas perfectas, tecnología de vanguardia y modelos que representan excelencia en movimiento. Durante siete días, los asistentes podrán recorrer exhibiciones especialmente diseñadas para apreciar de cerca lo mejor de la industria automotriz premium.

Las marcas participantes presentarán una cuidada selección de vehículos que destacan por su desempeño, innovación, confort y diseño, permitiendo a los visitantes conocer las últimas tendencias que están marcando el futuro de la movilidad de lujo a nivel global. Además, esta feria ofrece la oportunidad de recibir asesoría especializada y conocer opciones bancarias in situ para quienes desean dar el siguiente paso hacia la adquisición de un vehículo de alta gama.

El Luxury Motor Show se ha consolidado como una de las vitrinas automotrices más importantes de Panamá, reuniendo cada año a entusiastas, compradores potenciales, ejecutivos y amantes de los autos que buscan descubrir lo mejor del segmento premium en un solo lugar.

La invitación está abierta para todos aquellos que deseen vivir de cerca una muestra donde cada modelo cuenta una historia de excelencia, rendimiento y sofisticación. Del 1 al 7 de junio, el Luxury Motor Show 2026 abrirá sus puertas para ofrecer una experiencia donde el lujo se mueve sobre ruedas.