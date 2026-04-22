Zoë Kravitz y Harry Styles desatan especulaciones de compromiso por un notable anillo

Las imágenes, difundidas por el medio The Sun este martes 21 de abril, provocaron una ola de especulaciones sobre un posible compromiso entre dos de las figuras más influyentes del momento.

La posibilidad de una boda en el mundo del entretenimiento volvió a encender las redes sociales luego de que la actriz y cantante Zoë Kravitz fuera captada en Londres con un llamativo anillo en el dedo anular izquierdo, mientras compartía un momento afectuoso con su pareja, el cantante británico Harry Styles.

El detalle que más llamó la atención fue la joya que lucía Kravitz, descrita como un “anillo de gran tamaño”, que no pasó desapercibido para los fanáticos ni para la prensa internacional. Según el reporte, la actriz ya había sido vista con la misma pieza días antes, el 19 de abril, durante otra salida con Styles. Hasta el momento, ni los representantes de Kravitz ni los de Styles han emitido declaraciones oficiales, pese a las solicitudes realizadas por el medio People.

La relación entre ambos comenzó a captar atención pública a finales de agosto de 2025, cuando fueron vistos caminando juntos en Roma. Desde entonces, las apariciones conjuntas han sido cada vez más frecuentes, consolidando lo que muchos ya consideran una de las parejas más mediáticas del entretenimiento internacional. En ese momento, una fuente citada por People aseguró que el cantante había estado acompañando a la actriz durante compromisos relacionados con la promoción de su película Caught Stealing, lo que marcó el inicio de su cercanía.

Semanas después, la pareja fue fotografiada en Nueva York en una reunión familiar que incluyó al padre de la actriz, el icónico músico Lenny Kravitz. El encuentro, según testigos, transcurrió en un ambiente relajado y cercano. “Todos parecían estar pasando un buen rato”, señaló una fuente en ese momento, lo que reforzó la percepción de que la relación avanzaba con naturalidad y aprobación familiar.

El vínculo no solo ha crecido en el plano personal, sino también en el profesional. En febrero de este año, una persona cercana a Kravitz reveló a People que la actriz tenía previsto acompañar a Styles en su próxima gira mundial, titulada Together, Together, que comenzará en mayo. Este detalle ha sido interpretado como una señal de compromiso emocional y estabilidad en la relación, lo que ahora cobra más relevancia tras la aparición del anillo.

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Ambos artistas llegan a esta relación tras experiencias sentimentales previas que también fueron altamente mediáticas. Kravitz estuvo comprometida con el actor Channing Tatum, pero la relación no prosperó debido a diferencias en sus proyectos de vida. Por su parte, Styles mantuvo un vínculo con la actriz Taylor Russell, con quien terminó en mayo de 2024.

Aunque hasta ahora no existe confirmación oficial de un compromiso, la combinación de gestos públicos, planes compartidos y ahora un anillo que ha capturado la atención global, ha sido suficiente para que los seguidores de ambos artistas comiencen a hablar de una posible boda en el horizonte. En un contexto donde cada aparición pública es analizada al detalle, la ausencia de declaraciones solo alimenta aún más la expectativa.

Mientras tanto, ni Kravitz ni Styles han desmentido los rumores, lo que mantiene abierta la conversación en redes sociales y medios de comunicación. La historia continúa desarrollándose bajo el escrutinio público, en un escenario donde cada imagen puede convertirse en evidencia y cada silencio en una confirmación implícita.