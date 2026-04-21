Mike Myers sorprende como Shrek y emociona a Eddie Murphy en un sentido homenaje

La noche del 18 de abril en Dolby Theatre no solo celebró una trayectoria legendaria, sino que regaló uno de los momentos más memorables del año en la industria del entretenimiento.

Durante la edición número 51 de los AFI Life Achievement Awards, el actor Mike Myers apareció caracterizado como el icónico ogro de Shrek para rendir tributo a su compañero de saga, Eddie Murphy.

Lo que comenzó como una ceremonia solemne pronto se transformó en un homenaje cargado de nostalgia, humor y reconocimiento. Myers, quien da voz al entrañable ogro verde, subió al escenario con una máscara prostética y un elegante esmoquin, fusionando su identidad con la de su personaje más emblemático. El gesto no fue solo visual: fue un tributo directo a una de las duplas más recordadas del cine animado.

Durante su intervención, el actor destacó el papel determinante de Murphy en el éxito de la franquicia. “Nada de lo que logró Shrek habría sido posible sin Eddie Murphy”, afirmó ante una audiencia que incluía a algunas de las figuras más influyentes de la comedia estadounidense. Pero su reconocimiento no se detuvo ahí. Myers profundizó en la construcción del personaje de Burro, al que Murphy ha dado vida durante más de dos décadas: “El personaje de Burro es una obra maestra, como lo es cada personaje que Eddie ha creado a lo largo de los años. Es adorable, divertido, alegre, vulnerable y leal. Eddie combina todo eso en una interpretación sobresaliente, y, sencillamente, es uno de los más grandes”.

El tono del discurso fue creciendo en emotividad hasta alcanzar un punto personal. Myers reconoció el privilegio de haber compartido escena con Murphy, comparándolo con figuras históricas del cine: “Nunca trabajé con Charlie Chaplin, Alec Guinness o Peter Sellers, pero es un honor poder decirles a mis hijos que trabajé con Eddie Murphy”. Una declaración que consolidó la magnitud del homenaje y la admiración entre ambos artistas.

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La gala reunió a un elenco de lujo que reflejó el impacto de Murphy en la industria. Entre los asistentes estuvieron Dave Chappelle, Chris Rock, Kevin Hart y Martin Lawrence, además de otras figuras clave del entretenimiento. La velada también contó con presentaciones musicales de Jennifer Hudson y Stevie Wonder, mientras que el director Spike Lee fue el encargado de entregar el galardón.

Al recibir el reconocimiento, Murphy ofreció uno de los discursos más emotivos de la noche, evidenciando el impacto personal del momento. “Ver a toda mi familia, a mis hijos, a mi esposa y a todas las personas con las que he trabajado me llena profundamente”, expresó visiblemente conmovido. Luego añadió: “Este es un momento especial. Ojalá pudieran sentir lo que estoy sintiendo, ver lo que estoy viendo. Casi me pongo a llorar. Cuando llegue al backstage, lloraré”. Sus palabras confirmaron que el homenaje trascendía lo profesional para convertirse en una celebración profundamente humana.

La trayectoria de Eddie Murphy ha sido una de las más influyentes en la comedia contemporánea, desde su paso por Saturday Night Live hasta películas icónicas como Un príncipe en Nueva York y El profesor chiflado. Sin embargo, su papel como Burro en la saga Shrek ha sido clave para conectar con nuevas generaciones, consolidando un legado que sigue vigente.

El homenaje también llega en un momento estratégico para la franquicia. Está previsto el regreso de ambos actores en Shrek 5, una producción de DreamWorks Animation que marcará el reencuentro del elenco original tras más de 15 años. La nueva entrega, anunciada por Universal Pictures, tiene previsto su estreno en 2027, lo que ha generado una ola de expectativa entre los seguidores.

Para Mike Myers, esta aparición también representa uno de sus regresos más visibles tras años de bajo perfil en la industria. Su reaparición, combinada con el homenaje a Murphy, refuerza la vigencia de una dupla que marcó una era en el cine animado. En una noche cargada de historia, risas y emoción, el legado de Shrek volvió a brillar, recordando que algunas historias, y amistades, siguen vivas mucho más allá de la pantalla.