Sin senos sí hay paraíso | Crimen durante el rodaje deja dos fallecidos: revelan identidad del atacante

La situación generó pánico en la zona, mientras otras personas acudían para contener al atacante, quien, según varios relatos, mantenía una actitud altamente agresiva y amenazante.

La violencia irrumpió de forma inesperada en una jornada de grabación en el centro de Bogotá, dejando un saldo trágico que hoy sigue bajo investigación.

Las autoridades confirmaron la identidad del hombre señalado de protagonizar el ataque contra el equipo de producción de la reconocida serie Sin senos sí hay paraíso, un hecho que ha generado conmoción en la industria audiovisual y en la opinión pública.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el agresor fue identificado como José Cubillos García, de 23 años, quien, según registros preliminares, contaba con antecedentes psiquiátricos y había estado recientemente vinculado a procesos de atención en salud mental. Su paso por un centro especializado en la localidad de Santa Fe habría estado marcado por episodios de comportamiento agresivo, lo que ahora forma parte del análisis de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

El ataque se produjo mientras el equipo técnico adelantaba labores rutinarias en el sector de Los Laches. Testigos indicaron que el hombre se aproximó inicialmente al lugar, observó a los presentes y se retiró sin generar sospechas. Sin embargo, minutos después regresó y se dirigió directamente hacia uno de los vehículos de transporte de equipos de grabación.

Según versiones recogidas en la investigación, el individuo habría intentado interactuar con uno de los conductores solicitando fuego para encender un cigarrillo. Lo que parecía una interacción cotidiana escaló de forma abrupta cuando, tras no recibir respuesta, el hombre atacó violentamente por la espalda al trabajador, provocándole la muerte.

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El hecho desencadenó una reacción inmediata entre los presentes. Uno de los integrantes del equipo intentó intervenir para detener al agresor, pero también resultó gravemente herido en medio del ataque. La situación generó pánico en la zona, mientras otras personas acudían para contener al atacante, quien, según varios relatos, mantenía una actitud altamente agresiva y amenazante.

En medio del forcejeo, el presunto agresor murió tras recibir múltiples golpes por parte de quienes intentaban neutralizarlo. Este desenlace ha abierto un nuevo frente en la investigación, ya que las autoridades buscan determinar si la reacción de los presentes se enmarca dentro de un escenario de legítima defensa.

Cuatro personas vinculadas a la producción fueron retenidas mientras se esclarecen los hechos y se define su situación jurídica. El caso está en manos de la Fiscalía, específicamente de un despacho de la URI de Santa Fe, que deberá establecer responsabilidades y determinar si hubo exceso en la reacción frente al ataque inicial.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho entregó detalles preliminares sobre el caso y descartó una de las hipótesis iniciales. “No se trató de un intento de hurto, sino de un acto de intolerancia”, señaló el oficial, quien además indicó que se continúa recopilando evidencia para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Mientras tanto, la producción de la serie permanece en pausa y se espera un pronunciamiento oficial por parte de los responsables del proyecto. El caso no solo plantea interrogantes sobre la seguridad en espacios de rodaje, sino también sobre la atención en salud mental y los protocolos de prevención ante posibles episodios de violencia.

Las autoridades han reiterado que el proceso investigativo sigue en curso y que en las próximas horas podrían conocerse decisiones clave que definan el rumbo judicial de este caso que ha sacudido a la capital del país.