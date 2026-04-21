Vaticano estrena documental sobre el papa Francisco: su último mensaje llega al cine

La cinta no solo reconstruye una de las iniciativas más personales del pontífice, sino que también recoge sus últimas reflexiones frente a la cámara , en un testimonio que adquiere hoy un valor histórico y espiritual.

El Vaticano se convierte nuevamente en escenario de un acontecimiento cultural de alto impacto con la proyección privada de Aldeas, The Final Dream of Pope Francis, un documental impulsado por Martin Scorsese que rinde homenaje a Papa Francisco al cumplirse un año de su fallecimiento, ocurrido el 21 de abril de 2025.

La proyección, realizada en Roma, se lleva a cabo a pocos metros del lugar donde Francisco vivió sus últimos días, lo que añade una dimensión simbólica a un evento que trasciende el ámbito cinematográfico. El documental se presenta como una pieza íntima y profundamente humana, construida a partir de conversaciones directas entre el líder religioso y Scorsese, registradas en distintos momentos previos a su muerte.

El eje narrativo de la película gira en torno a “Aldeas”, una iniciativa vinculada a Scholas Occurrentes, fundada por el propio pontífice. Este proyecto promueve la creación audiovisual comunitaria en distintas regiones del mundo, invitando a jóvenes a contar sus propias historias desde sus territorios. Italia, Indonesia y Gambia son algunos de los escenarios donde se desarrolla esta propuesta, que apuesta por el cine como herramienta de transformación social. Más que una producción tradicional, la obra plantea el audiovisual como un puente entre culturas, identidades y valores.

Uno de los momentos más significativos del documental es el regreso de Scorsese a la aldea siciliana de su familia, donde trabaja con jóvenes locales en la creación de un cortometraje. Esta experiencia se conecta con su propia búsqueda personal, una dimensión que el director había explorado previamente. “Creo que eso, combinado con las experiencias religiosas, ha despertado una curiosidad y una búsqueda de mi propia identidad. De quién soy”, afirmó en una entrevista anterior, reflejando el tono introspectivo que atraviesa el proyecto.

El documental también incluye el último testimonio en profundidad del papa Francisco, grabado poco antes de su muerte, así como intercambios directos con Scorsese que revelan una afinidad poco común entre el cineasta y el líder espiritual. La sinopsis describe la obra como “una convergencia poderosa de las visiones de arte, espiritualidad y humanidad”, una definición que resume el espíritu de una producción que evita los formatos convencionales.

El propio pontífice valoró la iniciativa en términos contundentes: “extraordinariamente poético y profundamente transformador, porque llega a la raíz misma de la vida humana”, expresó sobre el proyecto Aldeas. Por su parte, Scorsese subrayó el sentido del homenaje: “Esta película es un homenaje al Santo Padre. Honra su memoria al encarnar el espíritu de su ministerio y su sueño de crear una cultura cada vez más humana. En este momento de la historia, creo que eso no es solo un sueño, sino una necesidad”. Declaraciones que posicionan el documental como una obra con vocación ética y social, más allá del entretenimiento.

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Dirigida por Clare Tavernor y Johnny Shipley, la producción cuenta con el respaldo de Sikelia Productions y la participación de figuras internacionales como Giuseppe Tornatore, además de talentos provenientes de diversas tradiciones culturales. El financiamiento independiente del proyecto contempla una condición particular: todos los ingresos generados serán reinvertidos en la iniciativa Aldeas, reforzando su carácter social.

El estreno del documental coincide con un contexto internacional complejo, marcado por tensiones políticas en las que también ha estado involucrado el actual pontífice, Papa León XIV. Sus recientes declaraciones sobre conflictos globales han generado reacciones desde distintos frentes, incluyendo al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque el Vaticano ha evitado profundizar en esa controversia, el mensaje central del documental parece ir en una dirección distinta: la construcción de una cultura de paz desde el arte y la educación.

En ese contexto, Aldeas, The Final Dream of Pope Francis se posiciona como mucho más que un registro audiovisual. Es una declaración de principios, un legado y una invitación a repensar el papel del cine en la sociedad contemporánea. Un año después de su muerte, la voz de Francisco vuelve a resonar, esta vez desde la pantalla, recordando que las historias pueden ser también herramientas de transformación.