Príncipe Harry rompe el silencio: cómo la muerte de Diana lo llevó a rechazar la realeza

En una de las intervenciones más sinceras de los últimos años, volvió a situar el foco en la salud mental , el duelo y el peso de la vida pública.

Durante su visita a Melbourne junto a Meghan Markle, el duque de Sussex ofreció un discurso que dejó al descubierto las tensiones internas que vivió tras la muerte de su madre, Princesa Diana, y cómo ese evento marcó su relación con la monarquía.

El escenario fue el InterEdge Summit, un encuentro centrado en liderazgo y bienestar laboral celebrado en el recinto CENTREPIECE de Melbourne Park. Frente a líderes empresariales y expertos en salud mental, Harry habló sin rodeos sobre una etapa de su vida en la que cuestionó profundamente su lugar dentro de la familia real británica. “No quería ese trabajo. No quería ese rol, hacia donde fuera que esto se dirigiera, no me gustaba”, expresó. En una de las frases más contundentes de su intervención, añadió: “Esto mató a mi mamá y estaba muy en contra de ello”, dejando clara la conexión emocional entre la tragedia de 1997 y su rechazo inicial a asumir funciones reales.

El testimonio del príncipe no se limitó a esa confesión. A lo largo de su discurso, describió episodios de vulnerabilidad que reflejan el impacto de la exposición mediática constante y las exigencias institucionales. “Hubo muchas veces en las que me sentí abrumado”, afirmó. “Momentos en los que me sentí perdido, traicionado o completamente impotente. Momentos en los que la presión, externa e interna, era constante. Y momentos en los que, a pesar de todo lo que estaba pasando, igual tenía que aparecer fingiendo que todo estaba bien para no decepcionar a nadie”. Sus palabras resonaron en una audiencia que ha seguido de cerca su evolución personal y su activismo en temas de bienestar emocional.

El duque también profundizó en la experiencia del duelo, especialmente cuando se vive en circunstancias extraordinarias. “En mi experiencia, la pérdida es desorientadora a cualquier edad”, señaló. “El duelo no desaparece porque lo ignoremos. Experimentar eso siendo un niño, dentro de una pecera bajo vigilancia constante, sí, eso tiene sus desafíos. Y sin un propósito, puede destruirte”. Estas declaraciones evidencian cómo la pérdida de su madre, ocurrida tras un accidente de tráfico en París cuando él tenía apenas 12 años, dejó una huella duradera en su vida.

Durante una conversación posterior moderada por Brendan Nelson, Harry explicó que con el tiempo logró transformar ese conflicto interno en una oportunidad para generar impacto. “Eventualmente me di cuenta: si hubiera alguien más en esta posición, ¿cómo aprovecharía al máximo esta plataforma, esta capacidad y los recursos que vienen con ella para generar un cambio en el mundo?”, reflexionó. Y agregó: “¿Y qué querría mi mamá que hiciera? Eso realmente cambió mi punto de vista”. Este giro marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, centrada en causas sociales y humanitarias.

El príncipe destacó además el papel fundamental que han tenido su familia y su vida personal en esa transformación. Junto a Meghan, es padre de Príncipe Archie y Princesa Lilibet, y asegura que la paternidad le ha dado una perspectiva distinta sobre la importancia del equilibrio emocional. “Cuando un padre está abrumado, los hijos lo sienten. Cuando alguien recibe apoyo, las familias lo sienten”, afirmó, subrayando el impacto que tiene el bienestar individual en el entorno familiar.

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La visita de los duques de Sussex a Australia, la primera desde 2018, ha estado marcada por un enfoque claro en la promoción de la salud mental. Durante su agenda, participaron en actividades con la organización juvenil Batyr, donde dialogaron con jóvenes sobre los efectos de las redes sociales en el bienestar emocional. Además, Harry visitó Canberra para recorrer el Australian War Memorial y asistió a un evento de Invictus Australia, extensión de los Invictus Games, iniciativa que él mismo fundó para apoyar a veteranos heridos a través del deporte.

El discurso en Melbourne no solo reafirma el compromiso de Harry con estas causas, sino que también consolida su narrativa personal: una historia marcada por la pérdida, el cuestionamiento y, finalmente, la redefinición de su propósito. En un contexto donde la conversación sobre la salud mental gana cada vez más relevancia, su testimonio aporta una perspectiva íntima que conecta con audiencias de todo el mundo.