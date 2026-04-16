Hailey Bieber revela cuántos hijos quiere con Justin Bieber

Durante su participación en el podcast In Your Dreams With Owen Thiele, la fundadora de la marca de belleza Rhode habló con franqueza sobre la maternidad, el crecimiento de su familia y su visión a largo plazo.

La pareja, una de las más seguidas del entretenimiento global, dio la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues Bieber, en agosto de 2024, marcando una nueva etapa en su relación. Desde entonces, la modelo ha mantenido un perfil relativamente reservado en torno a su vida familiar, aunque en esta ocasión decidió abrirse sobre sus deseos de ampliar el hogar. “Sé que quiero más de uno, pero no tengo prisa”, afirmó, dejando claro que, aunque el crecimiento de la familia está en sus planes, no existe una urgencia inmediata.

La conversación tomó un tono más distendido cuando el presentador Owen Thiele bromeó sobre la posibilidad de que la pareja tuviera varios hijos, imaginando “cinco Biebers corriendo por ahí”. Lejos de descartar la idea, Hailey reaccionó con entusiasmo, lo que ha alimentado las expectativas de sus seguidores sobre el futuro de la familia.

Más allá de las proyecciones, la modelo también se detuvo en su experiencia actual como madre, describiéndola como una de las etapas más significativas de su vida. “Es muy divertido. Me encanta ser mamá”, expresó con naturalidad. Además, reveló que este deseo no es reciente, sino una aspiración que ha tenido desde siempre: “Siempre supe que quería ser madre, desde pequeña. Siempre me imaginé teniendo hijos”. Estas declaraciones refuerzan una imagen más personal y cercana de la empresaria, quien ha construido una sólida carrera en la industria de la moda y la belleza.

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El nacimiento de su hijo fue anunciado públicamente por Justin Bieber a través de redes sociales con un mensaje que rápidamente se volvió viral: “BIENVENIDO A CASA JACK BLUES BIEBER”. La noticia generó una ola de reacciones entre fans y celebridades, consolidando el interés global en la vida de la pareja. Sin embargo, a pesar de la exposición mediática, ambos han optado por mantener ciertos límites claros, especialmente en lo relacionado con la privacidad de su hijo.

En ese sentido, los Bieber han sido cuidadosos al no mostrar el rostro del pequeño en redes sociales, una decisión que refleja su intención de proteger su intimidad en medio del escrutinio público. No obstante, Jack ha tenido algunas apariciones puntuales, como en la campaña promocional del álbum Swag, donde se pudieron ver imágenes familiares que capturan momentos cercanos entre padre e hijo.

Además de hablar sobre su familia, Hailey también abordó aspectos personales relacionados con su imagen y cuidado estético. En una industria donde la presión por mantener ciertos estándares es constante, la modelo dejó clara su postura frente a los procedimientos cosméticos. “Cuando llegue a esa edad, veré si me apetece hacerlo”, comentó al referirse a su decisión de no aplicarse Botox en el rostro antes de los 30 años, salvo por un tratamiento específico en la mandíbula relacionado con el trastorno de ATM.

La figura de Hailey Bieber se consolida no solo como empresaria y referente de estilo, sino también como una voz que redefine la maternidad en el contexto de la fama, equilibrando su vida pública con decisiones personales que priorizan el bienestar y la autenticidad. Su testimonio en el podcast no solo aporta claridad sobre sus planes familiares, sino que también evidencia una evolución en su narrativa personal, marcada por la independencia, la reflexión y el control sobre su propia historia.