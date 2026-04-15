Britney Spears | Ultimátum de sus hijos la hizo entrar a rehabilitación: 'Los únicos a los que escucha'

La más reciente etapa en la vida de la cantante ha estado marcada por un giro decisivo impulsado, según diversas fuentes, por sus propios hijos.

Luego de semanas de resistencia y evasivas frente a la necesidad de recibir ayuda, la artista habría aceptado ingresar a un centro de rehabilitación en abril de 2026 tras una intervención directa de Sean Preston Federline y Jayden James Federline.

El ingreso voluntario de la cantante, de 44 años, se produjo poco más de cinco semanas después de su arresto en Ventura, California, por conducir bajo la influencia de sustancias. Este incidente marcó un punto de inflexión en su entorno cercano, que desde entonces intensificó los llamados para que tomara medidas concretas frente a su situación personal.

Durante ese periodo, la respuesta de la artista fue, según reportes, ambigua e inconsistente. Aunque manifestaba disposición para buscar ayuda, no daba pasos reales hacia su recuperación. “Ella arrastraba los pies. Decía que iría, pero en realidad no tomaba ninguna medida concreta para hacerlo”, señaló una fuente cercana. A pesar de los esfuerzos de su equipo y familiares, la situación permanecía estancada. “Todos le decían que necesitaba hacer algo, de la manera más alentadora posible. Nada”, agregó el mismo informante.

El punto de quiebre llegó con la intervención de sus hijos, quienes asumieron un rol activo y determinante. Según versiones citadas por medios internacionales, ambos adoptaron una postura firme pero empática frente a la situación de su madre. “Los chicos empezaron a involucrarse. Son los únicos a los que ella escucha, y fueron muy amorosos, muy amables, pero también muy firmes. Esto no era negociable para ellos”, reveló una fuente.

El mensaje fue claro y directo, combinando apoyo emocional con límites concretos. “Ella necesitaba ayuda y le dijeron que no aceptarían un ‘no’ como respuesta”, explicó el informante. La presión escaló hasta convertirse en un ultimátum que resultó decisivo. “Era como, ‘Mamá, tienes que ir si quieres que estemos cerca’, y ese fue todo el incentivo que necesitaba”.

La relación con sus hijos habría sido el factor determinante en su decisión final. “Ella quiere una relación con ellos, lo que habría estado en riesgo si no iba”, explicó la misma fuente. “No luchó contra ellos, pero sí dudó. Lo hará por ellos: quiere complacerlos”.

Otra fuente respaldó esta versión al destacar el impacto emocional de la intervención. “Sus hijos fueron una gran parte de llevarla a rehabilitación. Han sido claros con ella. Solo quieren que esté sana”.

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Este episodio ocurre en medio de una creciente preocupación por la estabilidad de la artista, alimentada por su comportamiento reciente tanto en espacios públicos como en redes sociales. A esto se sumó una decisión que encendió las alarmas: el despido de sus coaches de sobriedad, lo que habría debilitado significativamente su red de apoyo.

El contexto no es menor. La cantante ha enfrentado durante años un historial complejo relacionado con su salud mental, incluyendo internamientos previos y una tutela legal que controló gran parte de su vida durante 13 años, hasta su finalización en 2021. “Había un sistema durante la tutela. Su vida estaba estructurada y era más estable. Con su independencia, se empezó a ver más inestabilidad en su día a día”, indicó otra fuente.

El arresto del 4 de marzo de 2026 terminó por acelerar las decisiones. Según reportes policiales, Spears fue vista conduciendo de manera errática, “zigzagueando entre carriles”, lo que derivó en su detención bajo sospecha de manejar bajo los efectos de drogas y alcohol. Posteriormente, un representante de la artista calificó lo ocurrido como “completamente inexcusable” y aseguró que ella iba a “tomar los pasos correctos y cumplir con la ley, y ojalá este pueda ser el primer paso en los cambios muy necesarios que deben ocurrir en su vida”.

El impacto emocional del incidente también habría sido clave en su decisión. “Estaba muy molesta y afectada después de su arresto. Y está aterrada de ir a la cárcel. Le ha tomado semanas darse cuenta de que ir a rehabilitación es la mejor opción”, concluyó una fuente.

Hoy, con su ingreso a tratamiento, se abre un nuevo capítulo en la vida de Britney Spears, marcado no solo por la presión de su entorno, sino por el vínculo con sus hijos, que terminó siendo el factor más influyente en una decisión que podría redefinir su futuro.