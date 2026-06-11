Taylor Swift emociona a los fans de Toy Story con presentación sorpresa

La premiere mundial la quinta entrega de la película dejó uno de los momentos más comentados del año en la industria del entretenimiento.

Lo que parecía ser una tradicional presentación de la nueva película de Pixar terminó convirtiéndose en un espectáculo inolvidable gracias a la inesperada aparición de Taylor Swift, quien sorprendió a los asistentes con una actuación especial que incluyó el estreno en vivo de una canción original y un emotivo dueto junto al legendario compositor Randy Newman.

El evento se realizó en el Dolby Theatre de Los Ángeles y reunió a figuras destacadas del cine, la música y la animación. Aunque la presencia de la cantante había generado rumores durante las horas previas, nadie esperaba que protagonizara uno de los momentos centrales de la noche. Tras finalizar la proyección de la película y mientras los créditos recorrían la pantalla, el telón principal se abrió para revelar a la artista sentada frente a un piano en medio del escenario.

La reacción del público fue inmediata. Los asistentes respondieron con una ovación que se extendió durante varios minutos, convirtiendo el recinto en una auténtica celebración para los seguidores de la franquicia y de la cantante. Swift había evitado aparecer públicamente durante gran parte del evento, ingresando de manera discreta por una entrada privada, donde tuvo la oportunidad de compartir con parte del elenco.

Entre los encuentros más comentados estuvo el que sostuvo con Tom Hanks, quien da voz a Woody desde la primera película de la saga. El actor reveló posteriormente que la cantante llevó consigo una pieza muy especial relacionada con la historia de la franquicia. “No me tomé una selfie con ella, pero sí firmé su VHS original del primer Toy Story”, comentó el intérprete, recordando el curioso intercambio.

Para su presentación musical, la artista apareció con un elegante vestido amarillo que sustituyó el atuendo utilizado durante las fotografías oficiales. Desde el escenario interpretó por primera vez “I Knew It, I Knew You”, la canción compuesta especialmente para la nueva película. El tema surgió después de que la cantante tuviera acceso anticipado a una versión preliminar de la producción y decidiera crear una pieza inspirada en la historia.

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La canción, desarrollada junto a su frecuente colaborador Jack Antonoff, se convirtió rápidamente en un éxito. Desde su lanzamiento logró destacar en las plataformas digitales y fortaleció aún más la expectativa alrededor de Toy Story 5, una de las producciones animadas más esperadas del año.

Tras finalizar la interpretación, Swift compartió unas palabras con los asistentes y expresó la emoción que siente por formar parte de una franquicia que ha marcado a varias generaciones. “Significa el mundo para mí ser una pequeña parte del universo de estas películas”, afirmó ante el público.

La cantante también elogió la nueva entrega de Pixar y no ocultó su admiración por el resultado final. Durante su intervención aseguró que considera esta producción como la mejor de toda la saga y la calificó como “increíblemente hermosa” y “una obra maestra”.

Además, dedicó un mensaje de reconocimiento a los artistas, animadores y profesionales involucrados en el proyecto. “Si están en esta sala y trabajaron en esta película, muchas gracias. Su trabajo es increíble y espero que todos se sientan orgullosos de ustedes mismos”, expresó.

Swift también destacó el trabajo de Joan Cusack, quien vuelve a interpretar a Jessie. “Joan Cusack ha hecho un trabajo extraordinario como Jessie. Es un honor escribir para ella”, señaló al agradecer igualmente al director Andrew Stanton y a la productora Kenna Harris por haberla invitado a participar.

Sin embargo, la mayor sorpresa aún estaba por llegar. Antes de despedirse, la cantante presentó al hombre que definió como “el arquitecto del universo musical de Toy Story”. Luego añadió: “Es el rey de hacernos sentir absolutamente todo, de tocarnos el corazón y de hacernos reír. Es uno de nuestros amigos, ¿saben a qué me refiero? Estoy hablando de Randy Newman”.

La aparición del compositor desató una nueva ovación. Juntos interpretaron “You’ve Got a Friend in Me”, el emblemático tema que acompaña a la franquicia desde 1995. La actuación conjunta cerró una noche histórica para Pixar y consolidó uno de los momentos más memorables de la promoción de Toy Story 5, cuyo estreno en cines promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año.