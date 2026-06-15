Emiten aviso de vigilancia por mar de fondo en el Pacífico panameño

El fenómeno podría generar fuertes rompientes, corrientes de retorno y riesgos para bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas entre el 15 y el 18 de junio.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por mar de fondo en el litoral Pacífico del país, vigente desde las 10:00 p.m. del 15 de junio hasta las 7:00 p.m. del 18 de junio de 2026.

Según el informe, se prevé el ingreso de mar de fondo durante la noche del 15 de junio, condición que podría provocar fuertes rompientes en las zonas costeras, corrientes de retorno moderadas y un aumento del riesgo para bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas.

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Las áreas bajo vigilancia incluyen el Pacífico Occidental (Golfo de Chiriquí), Pacífico Central (Península de Azuero) y Pacífico Oriental (Golfo de Panamá). Aunque la altura de las olas se mantendrá entre 0.4 y 1.4 metros, el período de las olas alcanzará entre 17 y 22 segundos, característica asociada al mar de fondo y que puede incrementar la fuerza del oleaje al llegar a la costa.

El Imhpa también advirtió que este evento coincidirá con las mareas máximas del mes, las cuales podrían alcanzar entre 16.5 y 17.3 pies, aumentando las condiciones de precaución en el litoral Pacífico.

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Las autoridades recomiendan a la población seguir las medidas de seguridad establecidas por los organismos competentes y extremar las precauciones durante actividades recreativas y marítimas en las zonas afectadas.