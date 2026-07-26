Balacera en Cerro Batea deja un muerto y una niña de 8 años herida

La Policía Nacional informó que desde el sábado y durante este domingo mantiene operativos en distintos sectores del distrito de San Miguelito como parte de las acciones para ubicar a los responsables.

San Miguelito/Un hombre murió y una niña de aproximadamente 8 años resultó herida durante un ataque a tiros registrado la tarde de este sábado en Cerro Batea, distrito de San Miguelito.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 p.m., cuando personas que se desplazaban en un automóvil abrieron fuego contra un área donde transitaban varias personas.

El hombre herido fue trasladado para recibir atención médica, pero posteriormente falleció. En tanto, la niña recibió un impacto de bala y fue llevada a un centro hospitalario, donde permanece bajo atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias del ataque ni sobre la identidad de las víctimas.

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La Policía Nacional informó que desde el sábado y durante este domingo mantiene operativos en distintos sectores del distrito de San Miguelito como parte de las acciones para ubicar a los responsables.

Paralelamente, el Ministerio Público inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en que se produjo este nuevo hecho de violencia.

Las autoridades indicaron que continúan recabando información y realizando diligencias tanto en Cerro Batea como en otros puntos del distrito de San Miguelito como parte de la investigación.

Información de María De Gracia

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