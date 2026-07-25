Incidencia en Sistema Interconectado Nacional afecta suministro eléctrico en Colón, informó Etesa

Etesa comunicó que personal técnico se encuentra realizando las verificaciones correspondientes para determinar la causa del evento.

Colón/La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) informó que se registró una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional que afecta el suministro del servicio eléctrico a usuarios en la provincia de Colón, este sábado 25 de julio.

"Nuestro personal técnico se encuentra realizando las verificaciones correspondientes para determinar la causa del evento y apoyar las labores necesarias para el restablecimiento del servicio", indicó Etesa en sus redes sociales.

Etesa indicó que, una vez se normalice la situación, brindará información actualizada con mayores detalles sobre esta incidencia.