San Miguelito instala 50 botones de pánico para reforzar la seguridad ciudadana

La nueva herramienta permitirá a los ciudadanos reportar de forma inmediata delitos, situaciones de riesgo o cualquier tipo de emergencia.

Ciudad de Panamá/Ante los homicidios, balaceras, persecuciones y robos registrados en el distrito de San Miguelito, el Centro de Operaciones Municipales puso en funcionamiento 50 botones de pánico instalados en puntos estratégicos y de alta concurrencia.

La nueva herramienta permitirá a los ciudadanos reportar de forma inmediata delitos, situaciones de riesgo o cualquier tipo de emergencia. Los dispositivos podrán identificarse por un tubo de color azul y una luz intermitente ubicada en la parte superior.

Alvin Reyes, director de Seguridad Municipal, explicó que, al presionar el botón, las cámaras de videovigilancia se dirigen automáticamente hacia el punto donde se genera la alerta y se establece una comunicación con el Centro de Operaciones Municipales.

“Las cámaras se dirigen a ese punto y se crea una interacción con el centro de operaciones”, indicó Reyes.

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El centro cuenta con unas 600 cámaras de videovigilancia, monitoreadas durante las 24 horas del día. La plataforma también funciona como una herramienta de apoyo para la Policía Nacional y otras instituciones que atienden emergencias o desarrollan operativos en el distrito.

Según las autoridades, el tiempo promedio de respuesta ante una alerta oscila entre cuatro y cinco minutos.

Además de la vigilancia en espacios públicos, el sistema permite monitorear las placas de los vehículos que circulan por San Miguelito, facilitando la identificación de automóviles que mantienen denuncias por robo.

Reyes señaló que, gracias a esta tecnología, se han recuperado 486 vehículos en lo que va del año.

La instalación de los botones de pánico forma parte de la segunda fase del programa de videovigilancia del distrito. Las autoridades indicaron que Arnulfo Arias, Belisario Frías y Belisario Porras figuran entre los corregimientos con mayor incidencia delictiva.

Con información de Jessica Román