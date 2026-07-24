Representante de José Domingo Espinar pide más presencia policial tras hurto en oficina de la junta comunal

Ciudad de Panamá/Un hecho delictivo afectó a las instalaciones de la Junta Comunal de José Domingo Espinar, en el distrito de San Miguelito, luego de que personas hasta ahora desconocidas ingresaran por la fuerza al edificio para cometer un hurto que deja pérdidas materiales de gran consideración.

El representante del corregimiento, Guillermo García, explicó en el lugar de los hechos la manera en que los sujetos lograron acceder a la sede comunal. Según detalló la autoridad local, los delincuentes abrieron un boquete en un costado que permanece cerrado en las tardes y posteriormente rompieron el acceso de una puerta lateral de estructura metálica para ingresar a las distintas dependencias.

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De acuerdo con la información brindada por Guillermo García, entre los bienes sustraídos se contabilizan de cuatro a seis computadoras portátiles, una cámara fotográfica, equipos del departamento de publicidad y pertenencias de un trabajador. Asimismo, el representante precisó que, tras verificar el arqueo de caja, se confirmó que únicamente se llevaron $23.60 en dinero en efectivo.

Daños al sistema de videovigilancia y pedido de recursos

Para evitar dejar registro de sus acciones, los involucrados destruyeron y desmantelaron el sistema de seguridad interna. Según explicó el representante, las cámaras de vigilancia ubicadas en los pasillos y en la oficina frontal fueron sacadas de su sitio, y los responsables se llevaron también el equipo grabador de video. La cuantía global de las pérdidas en equipos de oficina y tecnología se calcula entre los $10,000 y los $12,000.

Tras la denuncia formal presentada por la junta, personal de Criminalística acudió a realizar las experticias correspondientes y el levantamiento de huellas que permitan determinar indicios para dar con los responsables del hecho.

Finalmente, Guillermo García hizo un llamado enérgico a las autoridades del Ministerio de Seguridad para reforzar la seguridad en San Miguelito. Aunque reconoció el esfuerzo de la Policía Nacional en el área, enfatizó que existe una preocupante falta de recursos e insumos, señalando como caso crítico que solo se cuente con dos o tres patrullas para atender a todo el distrito, por lo que urgió a dotar de mejor equipamiento a la zona.

Con información de Fabio Caballero.