Rescate del Lago de los Andes en San Miguelito avanza con estudios y proyectos ecológicos

El municipio de San Miguelito, estudiantes de la Universidad de Panamá y comités de cuenca unen esfuerzos para devolverle su vocación pública y turística al único lago del distrito.

San Miguelito/La recuperación del Lago de los Andes se ha posicionado como una prioridad dentro del distrito de San Miguelito. Desde la Dirección de Planificación Urbana del municipio local, se trabaja en su inclusión como un espacio principal y protegido dentro del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.

Para lograrlo, ya se ejecutan trabajos de campo. "Ahorita mismo estamos haciendo batimetría y evaluando la calidad del agua", explicó Diana Xie, directora de Planificación Urbana del Municipio de San Miguelito. Estos estudios, que incluyen el análisis de parámetros físico-químicos, buscan definir el futuro uso turístico del espejo de agua y tomar decisiones acertadas sobre su entorno.

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Ante el escepticismo de la comunidad por promesas pasadas, la funcionaria fue enfática: "Esto es 100% real, la verdad, y nos sentimos súper orgullosos". Aclaró que, aunque el lago mantiene su vocación de uso público desde la fundación de la urbanización, la meta es "regular las actividades y los diferentes usos que se puedan desarrollar alrededor del lago". Los resultados de estas investigaciones, realizadas en alianza con la Universidad de Panamá y otras instituciones, se esperan antes de finalizar el año.

Estudiantes y comunidades impulsan su conservación

Paralelamente, la academia juega un rol fundamental. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá realizan labor social para levantar un informe técnico que ofrezca soluciones reales. "Buscamos levantar un informe técnico estudiando parámetros físico-químicos para saber la calidad del agua y poder dar posibles soluciones", detalló Fernando Del Vasto, estudiante de Ingeniería de Recursos Hídricos.

Además, los jóvenes gestionan ante la Asamblea Nacional la declaratoria del lago como santuario ecológico. Para ellos, el rescate responde a la memoria histórica del lugar. "Este lago era agua cristalina... Buscamos que este lago tenga un nuevo aire... y que vuelva a ser como inicialmente era", expresó Del Vasto, recordando que el cuerpo de agua es artificial, producto de una antigua cantera.

Desde la perspectiva ambiental, el Lago de los Andes es un punto crítico en la hidrología local. "Es el único lago de San Miguelito y comparte dos cuencas: la del río Río Abajo y la del río Matías Hernández", señaló Juan Herazo, del Comité Cuenca Río Matías Hernández.

El ecosistema es alimentado por la quebrada Limajos, que nace en el Cerro Oscuro. Sin embargo, el lugar enfrenta graves amenazas. "Lo que podemos ver aquí es un mal manejo de los recursos hídricos por parte de muchos factores", advirtió Herazo.

Pese a este panorama, el área conserva una valiosa biodiversidad. El entorno alberga garzas, cormoranes, tortugas, el Martín Pescador y diversas aves migratorias que anidan en los árboles de almendro de la zona, un potencial natural que la suma de esfuerzos institucionales, académicos y comunitarios busca proteger para el beneficio de la comunidad.

Con información de Fabio Caballero.