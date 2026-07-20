Municipio de San Miguelito lanza nueva moratoria tributaria para contribuyentes

El tesorero municipal, Porfirio Luna, detalló los beneficios vigentes hasta el 31 de octubre, dirigidos especialmente a pequeños comercios y propietarios de vehículos en el distrito.

Ciudad de Panamá/El Municipio de San Miguelito ha puesto en marcha un nuevo periodo de moratoria tributaria destinado a que los residentes y comerciantes del distrito puedan regularizar su situación fiscal. La iniciativa, que se extenderá desde el 15 de julio hasta el 31 de octubre, busca ofrecer un esquema flexible de pagos tras escuchar las peticiones de la propia ciudadanía, que consideró muy corto el proceso de alivio implementado el año pasado.

El tesorero municipal de San Miguelito, Porfirio Luna, explicó que en esta ocasión se ha estructurado una moratoria escalonada, lo que significa que los contribuyentes que acudan de manera más temprana recibirán los mayores porcentajes de beneficio en sus cuentas pendientes.

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Descuentos en recargos y multas municipales

De acuerdo con el esquema detallado por la tesorería, los estímulos para el pago de tributos municipales se aplicarán de la siguiente manera:

Primeros 15 días: Se otorgará un 100% de descuento en recargos y un 70% de descuento en multas .

Se otorgará un y un . Meses de agosto, septiembre y octubre: El beneficio en los recargos disminuirá de forma progresiva, aplicando rebajas del 80%, 70% y 60% respectivamente, mientras que el descuento para el saldo de las multas se mantendrá en un 50% durante el resto de la vigencia.

"Mientras más temprano pagues, mejor va a ser el descuento para que puedas ponerte al día", señaló Luna, quien instó a la población a aprovechar los arreglos de pago y las exoneraciones vigentes.

El alcance de este programa abarca un universo amplio de la economía local. El tesorero precisó que actualmente el distrito registra alrededor de 80,000 contribuyentes en total, distribuidos entre diferentes obligaciones como derechos, tasas e impuestos. Dentro de este grupo, destacan unos 6,000 negocios inscritos bajo el impuesto de actividad económica y un parque automotor que supera las 40,000 placas vehiculares.

Luna enfatizó que el motor financiero del municipio descansa sobre el comercio local, detallando que las principales actividades económicas registradas corresponden a supermercados, abarroterías y comercios al por menor.

"Alrededor del 70% de nuestro recaudo depende totalmente de todos los pequeños contribuyentes", afirmó el funcionario, manifestando además su agradecimiento por la confianza depositada en la administración para seguir invirtiendo dichos fondos en infraestructura pública y calidad de vida.

La administración municipal mantiene altas expectativas sobre el impacto de esta medida. Tras una experiencia previa de 45 días en la que se logró el acercamiento de unos 3,000 ciudadanos y una recaudación de 590,000 dólares, las proyecciones actuales apuntan a superar dichos registros.

Para este periodo de tres meses y medio, las autoridades fiscales del distrito se han trazado como meta lograr más de 600,000 dólares como mínimo. Con esta recaudación, el municipio planea robustecer los planes de fiscalización activa y continuar con los proyectos de transformación del espacio público en las diversas comunidades de San Miguelito.