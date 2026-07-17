Demuelen más de 25 locales en Veranillo que estaban en servidumbre pública

Desde el Municipio indicaron que trabajan en la reubicación de los comerciantes afectados y que se les buscará un espacio para que puedan continuar con sus actividades económicas, siempre que exista disponibilidad.

Más de 25 locales comerciales ubicados en el sector conocido como La Pesa, en Veranillo, distrito de San Miguelito, fueron demolidos este viernes como parte del proyecto de ampliación del Centro de Salud de Veranillo.

Con el apoyo de retroexcavadoras y masos, personal de la Junta Comunal de Belisario Porras y de la Alcaldía de San Miguelito intervino el terreno, que, según las autoridades, corresponde a una servidumbre pública municipal ocupada por comerciantes desde hace más de 30 años.

En el lugar operaban negocios dedicados a la venta de legumbres, verduras y alimentos preparados, entre otros comercios que, según residentes, funcionaban desde hace varias décadas.

Puede leer: San Miguelito redobla la vigilancia en centros educativos por hechos de violencia y microtráfico

El representante del corregimiento de Belisario Porras, Javier Valverde, explicó que la intervención responde a una solicitud del Ministerio de Salud para disponer del espacio necesario para la ampliación del centro médico.

"Esto es servidumbre pública, servidumbre municipal. En el uso de sus facultades, el Municipio y la junta comunal estamos haciendo lo correcto por solicitud del Ministerio de Salud", manifestó.

El funcionario aseguró que la junta comunal trabaja en la reubicación de los comerciantes afectados y que se les buscará un espacio para que puedan continuar con sus actividades económicas, siempre que exista disponibilidad.

Comerciantes cuestionan la reubicación

Aunque algunos vendedores reconocieron que la obra representa un beneficio para la comunidad, manifestaron incertidumbre porque, aseguran, aún no conocen dónde serán trasladados.

Una comerciante, con más de 25 años en el sitio, señaló que está de acuerdo con el proyecto, pero afirmó que no ha recibido información sobre un nuevo lugar para instalar su negocio.

"Está bien porque es para el progreso, pero no nos han buscado ubicación", expresó.

Otra residente consideró que el proceso se realizó de manera apresurada y que varios comerciantes dependen de esos negocios para el sustento de sus familias.

Una de las propietarias indicó que su local no fue demolido debido a que no firmó la documentación relacionada con el procedimiento, por lo que permanecía en pie al momento de la intervención.

Durante los trabajos, las autoridades también derribaron un muro que era utilizado como pasadizo entre las comunidades, pero el sitio era aprovechado durante las noches para la presunta comisión de actividades delictivas, como la venta de sustancias ilícitas, además de robos y hurtos.

Información de Yamy Rivas

Otras notas que le pueden interesar: