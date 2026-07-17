Consejo Directivo del ITSE modifica el cronograma para elegir al gerente educativo

La convocatoria para el cargo se anunció el pasado 18 de mayo de este 2026. El proceso se inició tras la renuncia de Milena Gómez en enero de este 2026.

El Consejo Directivo del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) modificó el calendario del concurso para la selección del nuevo gerente educativo.

Según informaron en un comunicado, se aprobó la modificación del cronograma para ampliar el plazo previsto para la evaluación integral de los cinco candidatos finalistas seleccionados.

De acuerdo con el calendario actualizado, las fechas quedan establecidas de la siguiente manera:

Remisión de los infor

mes de los cinco aspirantes finalistas: del 17 al 31 de julio de 2026 .

del . Sustentación de ensayos, evaluación y selección final: del 3 al 7 de agosto de 2026.

Reunido en sesión extraordinaria, el Consejo Directivo del ITSE, adoptó mediante la Resolución ITSE-CD-015-2026, de 17 de julio de 2026, la modificación del calendario, de conformidad con lo establecido en la Ley 71 de 8 de noviembre de 2017.

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La convocatoria para el cargo se anunció el pasado 18 de mayo de este 2026. El proceso se inició tras la renuncia de Milena Gómez en enero de este 2026.

Inicialmente, 10 aspirantes avanzaron en el proceso de selección tras cumplir con todos los requisitos establecidos en la convocatoria pública. Posteriormente, la primera fase de evaluación permitió definir a los cinco candidatos que continúan en competencia por el cargo.

Desde entonces, Suzanne Sáez asumió las funciones de gerente educativa encargada del ITSE.

El ITSE reafirmó su compromiso con un proceso transparente, objetivo y apegado al marco legal vigente, que garantice una evaluación responsable y permita seleccionar al profesional que ejercerá la Gerencia Educativa para completar el período 2025-2029.

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