Penta Summit 2026 presenta nuevas experiencias de mentoría, inversión y networking

El encuentro empresarial regresa el 13 y 14 de agosto a Ciudad del Saber con una aplicación para personalizar la experiencia, sesiones con mentores y nuevos espacios para conectar proyectos con aliados estratégicos y potenciales inversionistas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Penta Summit regresa a Panamá con una tercera edición que busca llevar la experiencia más allá de las conferencias. El encuentro será el 13 y 14 de agosto de 2026 en Ciudad del Saber y reunirá a líderes, empresarios y profesionales de distintas industrias para conversar sobre el presente y el futuro de los negocios en Panamá y Latinoamérica.

Durante dos días, los asistentes participarán en conferencias, paneles, talleres y espacios de networking enfocados en temas como liderazgo, innovación, inteligencia artificial, crecimiento empresarial, bienestar y transformación de las organizaciones.

Este año, Penta Summit incorpora nuevas herramientas y dinámicas diseñadas para que los participantes puedan tener una experiencia más personalizada, establecer conexiones relevantes y convertir las conversaciones del evento en oportunidades concretas.

Una aplicación para planificar la experiencia

Una de las principales novedades de esta edición será la Penta Summit App, una plataforma disponible para todas las personas registradas.

Desde un solo lugar, los asistentes podrán explorar los perfiles de otros miembros de la comunidad, identificar personas con intereses o áreas profesionales afines y conectar con ellas antes y durante el evento.

La aplicación también permitirá guardar las conferencias de mayor interés, crear una agenda personalizada para los dos días, consultar la programación en tiempo real y coordinar reuniones con otros participantes. De esta manera, cada asistente podrá organizar su propia ruta dentro del evento y aprovechar mejor las oportunidades de networking.

Mentorías con líderes y profesionales

Penta Summit 2026 también estrenará un programa de mentorías dirigido a personas que buscan orientación para enfrentar retos específicos dentro de sus empresas, carreras o proyectos.

Los participantes podrán aplicar para recibir mentoría de líderes y profesionales con experiencia en áreas como Growth, Capital, Operaciones y Manejo de Talento.

Luego de un proceso de selección, las personas elegidas tendrán acceso a conversaciones uno a uno durante el evento y a sesiones posteriores que permitirán profundizar en los temas abordados. La iniciativa busca generar intercambios más cercanos, prácticos y enfocados en las necesidades particulares de cada participante.

Nuevos espacios para proyectos, empresas y emprendimientos

Otra de las novedades será Needs & Leads, una dinámica creada para facilitar conexiones entre proyectos, empresas, emprendimientos, potenciales inversionistas y aliados estratégicos.

La iniciativa tendrá dos enfoques. El primero estará dirigido a empresas y proyectos existentes que buscan nuevas oportunidades de crecimiento, inversión o colaboración. Los participantes podrán presentar sus propuestas, explorar posibles alianzas y recibir retroalimentación para continuar fortaleciendo sus modelos de negocio.

El segundo estará enfocado en startups y emprendimientos, incluyendo proyectos que todavía se encuentran en etapa de idea. Este espacio les permitirá dar a conocer sus propuestas y conectar con personas que puedan brindarles retroalimentación, generar alianzas estratégicas o incluso convertirse en inversionistas.

Con estas dinámicas, Penta Summit busca que el networking no se dé únicamente al azar, sino que sea intencional y dé espacio a conversaciones con objetivos claros y oportunidades concretas de colaboración.

Speakers nacionales e internacionales

La agenda de Penta Summit 2026 contará con líderes de diferentes industrias y trayectorias. Entre los speakers confirmados se encuentra Gina Diez Barroso, presidenta y fundadora de Diez Holdings, Grupo DIARQ y CENTRO, quien compartirá su experiencia en emprendimiento, reinvención y construcción de legado.

También participará Zach Bush, fundador de Seraphic Group y Project Biome, con una conversación sobre cómo industrias como la salud, la agricultura, la energía, las finanzas y la tecnología pueden avanzar hacia modelos que generen bienestar a largo plazo para las personas y el planeta.

La programación incluirá además a Kana Enomoto, Partner de McKinsey Health Institute, quien abordará el papel de la salud mental y el brain capital dentro de las organizaciones; y a Simon Tamayo, PhD, Chief Data & AI Officer de Aval Digital Labs, quien presentará herramientas, casos de estudio y oportunidades de aplicación de la inteligencia artificial para empresarios.

En materia de liderazgo empresarial, participarán Raúl Alemán, presidente de Grupo Financiero BG; Juan Raúl Humbert, presidente de Banco General; y Francisco “Pancho” Sierra, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Banco General. Los tres compartirán una conversación sobre cómo la institución ha mantenido su cultura, sus valores y su crecimiento durante diferentes etapas y estilos de liderazgo.

La lista incluye igualmente a Luis Carlos Motta, CEO de J. Cain Logistics, y a Dan Stolar, fundador y Head of Strategy de Newcycle.

Un encuentro para entender hacia dónde se mueven los negocios

La edición 2026 de Penta Summit plantea una experiencia en la que el contenido, las conexiones y las nuevas dinámicas se integran para ayudar a los participantes a descubrir oportunidades, contrastar ideas y ampliar su visión sobre los retos actuales de los negocios.

Penta Summit 2026 se celebrará el 13 y 14 de agosto en Ciudad del Saber, Panamá. Los boletos y la información sobre speakers, agenda y aplicaciones para las nuevas iniciativas están disponibles en pentasummit.com.