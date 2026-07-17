Polvo del Sahara ingresó a Panamá y permanecerá por 3 días; activan aviso de vigilancia

Este tipo de eventos puede favorecer una disminución en la calidad del aire y reducir la visibilidad, especialmente en las zonas donde se registren mayores concentraciones de partículas.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por la incursión de partículas de polvo del Sahara sobre el territorio nacional.

La vigilancia inició a las 5:00 a.m. de este viernes 17 de julio y se mantendrá hasta las 11:59 p.m. del lunes 20 de julio.

De acuerdo con el informe, se observó el ingreso de una masa de aire con partículas de polvo del Sahara en bajas y moderadas concentraciones, que afectará principalmente la vertiente y las zonas marítimas del Caribe, Panamá, Panamá Oeste, el golfo de Panamá y la región Oriental, donde se esperan las mayores concentraciones.

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Para el resto del país, el Imhpa prevé concentraciones bajas de este fenómeno atmosférico.

La entidad explicó que el polvo del Sahara incidirá especialmente sobre la vertiente del Caribe, la región Metropolitana y la región oriental, y se estima que estas condiciones persistan hasta el lunes 20 de julio.

Este tipo de eventos puede favorecer una disminución en la calidad del aire y reducir la visibilidad, especialmente en las zonas donde se registren mayores concentraciones de partículas. Asimismo, las personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niños y otros grupos sensibles deben mantenerse atentos a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y meteorológicas.

¿Por qué Panamá recibe partículas del Sahara?

La razón por la que el polvo del Sahara puede recorrer miles de kilómetros y llegar hasta el Caribe, Centroamérica, América del Sur e incluso Europa no es casualidad. Es el resultado de una combinación de procesos atmosféricos bien conocidos y monitoreados por organismos científicos como la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El desierto del Sahara, ubicado al norte de África, es la mayor fuente de polvo mineral del planeta. Cada año, los vientos levantan alrededor de 800 millones de toneladas de partículas desde el norte de África.

Pero no todo ese polvo permanece cerca del suelo. El intenso calentamiento del desierto durante el día genera fuertes corrientes ascendentes que elevan millones de partículas a varios kilómetros de altura.

Una vez en altura, el polvo entra en una masa de aire conocida como la Capa de Aire Sahariano.

Al encontrarse sobre una capa de aire más húmeda y fresca del Atlántico, se produce una inversión térmica: el aire cálido queda encima del aire frío, lo que reduce la mezcla vertical y permite que el polvo permanezca suspendido durante varios días mientras es impulsado por los vientos alisios, que soplan de este a oeste en las regiones tropicales.

Los vientos alisios actúan como una gran cinta transportadora atmosférica.

Durante la temporada de verano boreal (entre junio y agosto), estas corrientes desplazan la Capa de Aire Sahariano desde África occidental a través del océano Atlántico hasta el Caribe y Centroamérica.

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