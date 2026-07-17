Petroterminal de Panamá pasará a ser 100 % propiedad del Estado ¿Cómo será el proceso?

Según el Gobierno, el proceso garantiza la estabilidad de los puestos de trabajo existentes , la continuidad de los contratos con proveedores y la prestación eficiente de los servicios a los clientes de Petroterminal de Panamá.

Ciudad de Panamá/El Gobierno Nacional inició el proceso de adquisición del 100 % de las acciones de la empresa Petroterminal de Panamá, S.A. (PTP).

Según informó el Ministerio de la Presidencia en un comunicado, el Estado panameño adquirirá la totalidad de la participación privada PTP, equivalente al 41 % de las acciones de la empresa.

Una vez concluida la transacción, la República de Panamá será propietaria del 100 % de PTP, consolidando el control nacional sobre una de las infraestructuras estratégicas más importantes del país y una plataforma clave para el desarrollo logístico y energético de Panamá.

Explicó el Gobierno que la adquisición se realizará mediante el ejercicio de un derecho contractual vigente desde 1977, establecido en la Cláusula Décima del Contrato de Asociación, aprobado por la Asamblea Nacional y aceptado por todas las partes involucradas.

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La transacción tiene como propósito fortalecer la gestión de un activo estratégico bajo dirección panameña, generando mayores beneficios económicos, oportunidades e ingresos para el país.

Dicha adquisición de la totalidad de las acciones permitirá que el valor generado por Petroterminal de Panamá beneficie de manera más directa al Estado y a todos los panameños.

“El mecanismo financiero previsto permitirá que la adquisición sea pagada con los ingresos y flujos generados por la propia empresa. En consecuencia, la operación no requerirá recursos del Tesoro Nacional, no implicará endeudamiento público ni afectará el financiamiento de obras, programas sociales o inversiones del Gobierno”, indica el comunicado.

Añade que el proceso garantiza la estabilidad de los puestos de trabajo existentes, la continuidad de los contratos con proveedores y la prestación eficiente de los servicios a los clientes de Petroterminal de Panamá.

Según detalla el informe, la iniciativa responde a la visión del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien busca fortalecer los activos estratégicos bajo control panameño, incrementar los recursos para el Estado y reforzar la soberanía nacional frente a los desafíos geopolíticos que impactan sectores estratégicos.

“No se trata de una modificación unilateral de las condiciones contractuales ni de una expropiación, sino del ejercicio de una opción de compra prevista desde la creación de la empresa y aceptada por todos los accionistas”, subraya el comunicado sobre la adquisición que aseguran es legal y legítima.

Informaron que el precio de la adquisición será determinado conforme a la metodología establecida en el propio “Contrato de Asociación”, utilizando la fórmula previamente acordada y aplicada sobre los estados financieros auditados de Petroterminal de Panamá.

De esta manera, el valor de la participación será calculado con criterios objetivos, verificables y sustentados en la información financiera de la empresa, sin que pueda ser fijado discrecionalmente por el Gobierno ni por la compañía.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, aseguró que se está construyendo un mejor futuro para el país.

“Lo hacemos con estricto apego a la ley, a la responsabilidad financiera que exige la administración de los activos públicos y en armonía con los trabajadores, proveedores y accionistas. Nuestro objetivo es que esta infraestructura estratégica genere cada vez más valor y mayores beneficios para todos los panameños", subrayó Chapman.

La estrategia de la administración de Mulino busca promover nuevas inversiones y oportunidades en los sectores energético, logístico y marítimo, impulsando la generación de empleo, así como fortalecer la posición de Panamá como centro energético y logístico de alcance regional y preservar bajo propiedad nacional una infraestructura estratégica para el desarrollo del país, maximizando así, en el largo plazo, los beneficios económicos y sociales derivados de este activo.

La consolidación de la propiedad estatal estará acompañada por un modelo de gestión basado en estándares internacionales de eficiencia, seguridad, transparencia, gobernanza corporativa y competitividad, con el propósito de proteger el valor de la empresa y los mejores intereses de la Nación.

El Ministerio de Economía y Finanzas será la institución encargada de informar oportunamente sobre las siguientes etapas del proceso.

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