Virus sincitial ya deja 9 muertes infantiles en lo que va de 2026; UCI del Hospital del Niño está al límite de capacidad

Además de la inmunización, los especialistas reiteran la importancia del lavado frecuente de manos, evitar el contacto de los bebés con personas enfermas y mantener las medidas de higiene para reducir el riesgo de contagio.

Ciudad de Panamá/La circulación del virus respiratorio sincitial (VRS) en Panamá mantiene en alerta a las autoridades de salud.

El aumento de casos ha provocado que la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel alcance el 100% de ocupación.

De las cerca de 40 camas disponibles para hospitalización en cuidados intensivos, unas 21 están ocupadas por niños afectados por este virus, principalmente menores de 12 meses, informó el Hospital del Niño.

Ante la alta demanda de atención, el centro hospitalario tuvo que habilitar más camas de cuidados intensivos para atender a los pacientes que requieren manejo especializado.

'La pesadilla del pediatra'

El jefe de Investigación del Hospital del Niño, Xavier Sáez-Llorens, explicó que el virus respiratorio sincitial es estacional, que comienza a circular semanas después del pico de influenza y que afecta con mayor severidad a los bebés de seis meses.

"Ahora mismo tenemos las salas de cuidados intensivos llenas en el Hospital del Niño. Se han tenido que habilitar más salas de cuidados intensivos, más camas para enfrentar esta epidemia de virus respiratorio sincitial", indicó el especialista.

El infectólogo advirtió que algunos pacientes desarrollan cuadros graves e incluso pueden fallecer a causa de las complicaciones asociadas a la infección, situación que, aseguró, se repite cada año durante esta temporada.

Eso siempre ha sido como la pesadilla del pediatra todos los años", lamentó.

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De acuerdo con datos del Ministerio de Salud (Minsa), en lo que va de 2026 se han registrado nueve defunciones de niños asociadas al virus respiratorio sincitial en Panamá. Tres de esos fallecimientos ocurrieron en las últimas semanas y corresponden a infantes menores de un año.

Las autoridades de salud recordaron que en el país está disponible la vacuna contra el virus respiratorio sincitial para mujeres embarazadas, con el propósito de transferir protección al bebé durante sus primeros meses de vida, etapa en la que el riesgo de desarrollar enfermedad grave es mayor.

Además de la inmunización, los especialistas reiteran la importancia del lavado frecuente de manos, evitar el contacto de los bebés con personas enfermas y mantener las medidas de higiene para reducir el riesgo de contagio durante la temporada de mayor circulación del virus.

Información de María De Gracia

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