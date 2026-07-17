Presidente Mulino asegura que 'todo el Gobierno ha volcado su apoyo al agro'

El mandatario recordó que ya fue instalada una comisión interdisciplinaria para evaluar la situación. Además, dijo que "el tema del arroz y esas cosas están cubiertas".

Coclé/El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró este viernes que el Gobierno mantendrá el respaldo al sector agropecuario, especialmente ante la amenaza del fenómeno de El Niño.

En estos dos años todo el Gobierno ha volcado su apoyo al agro toda la vida y lo seguiremos haciendo, máxime ahora con la amenaza del fenómeno de El Niño, que sin duda en esta zona hay que tomar precauciones todavía mayores", manifestó.

El mandatario recordó que ya fue instalada una comisión interdisciplinaria para evaluar la situación. "Se instaló una comisión interdisciplinaria para valorar esto. Tuvimos una reunión en el Gabinete con la doctora del Imhpa [Luz Graciela] Calzadilla y nos hizo una exposición de lo complicado que está la cosa", señaló.

Precisamente, hace dos días esta comisión conformada por la ministra de Gobierno, quien la preside, el ministro de la Presidencia, de Desarrollo Agropecuario, de Salud, el de Economía y Finanzas, el de Ambiente, el ministro para Asuntos del Canal, el administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos, el director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y la directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, se declaró en sesión permanente.

Dicha Comisión fue creada mediante un decreto de gabinete con el objetivo de atender las consecuencias e impactos que pueda ocasionar el fenómeno de El Niño en el país.

Mulino añadió que "el tema del arroz y esas cosas están cubiertas", al referirse a las medidas adoptadas por el Gobierno frente al posible impacto del fenómeno climático.

En otro tema, al referirse a su reciente gira por México, dijo que le sorprendió la receptividad de todo el sector y señaló que su reunión con Carlos Slim fue "muy bonita".

Las declaraciones del mandatario se dieron durante la inauguración de la Tienda del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario, en Río Hato.

Con información de Nathali Reyes.