Trabajo infantil: Cerca de 2,000 niños permanecen en las calles; Gobierno busca ampliar programa de becas

La institución proyecta otorgar 3,500 becas antes de finalizar el año para reinsertar a menores en el sistema educativo y alejarlos de las calles.

Cerca de 2,000 niños, niñas o adolescentes se mantienen en situación de trabajo infantil, según manifestó la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, que además aseguró que su cartera trabaja junto al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) en la ampliación del programa ‘Abrazos del Futuro’, con el fin de reinsertarlos al sistema educativo.

La iniciativa, impulsada por el Mitradel busca brindar apoyo a menores de 15 años rescatados del trabajo infantil para que continúen sus estudios.

Muñoz indicó que hasta la fecha se han entregado 449 becas a niños de entre 8 y 15 años y que la meta es ampliar la cobertura del programa hasta alcanzar 3,500 beneficiarios antes de que finalice el año.

Inspecciones y denuncias permiten detectar los casos

La ministra explicó que la identificación de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil se realiza mediante inspecciones efectuadas por el Mitradel, así como a través de denuncias presentadas por la ciudadanía.

De acuerdo con la funcionaria, Coclé y Panamá Centro son las zonas donde se registra la mayor incidencia de esta problemática, por lo que las acciones se concentrarán en estas provincias para ampliar el alcance del programa.

Empleo muestra señales de recuperación

Durante su intervención, la ministra también se refirió al panorama laboral del país y aseguró que, tras los primeros años de gestión enfocados en ordenar las finanzas y reactivar proyectos, ahora el reto es que esa recuperación se traduzca en más oportunidades de empleo para los panameños.

"Los dos primeros años teníamos que poner la casa en orden, rescatar obras que generaran empleo y ver los temas fiscales. Ahora le toca al panameño sentir todo este orden en materia de empleo", afirmó.

Según datos del Mitradel, durante el último año se registraron 17,000 nuevos contratos de trabajo en comparación con períodos anteriores.

La ministra señaló que logística, comercio y construcción son actualmente los sectores que lideran la generación de empleo en el país y adelantó que próximamente se anunciarán nuevas medidas para impulsar la creación de plazas de trabajo.