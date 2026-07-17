Vandalismo obliga a suspender servicios en centros de salud, alerta el Minsa

Entre las principales afectaciones registradas figuran el robo de cableado eléctrico, daños a bombas de agua y sistemas contra incendios, afectaciones a la infraestructura y el hurto de equipos de diagnóstico.

Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) alertó este viernes que los actos de vandalismo contra las instalaciones de salud están afectando la continuidad de los servicios médicos e hizo un llamado a la población a proteger estos centros y denunciar cualquier hecho delictivo.

El jefe del Departamento de Organización y Desarrollo de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, Romualdo Navarro, explicó que "los daños ocasionados por el vandalismo interrumpen la prestación de los servicios, limitan las actividades de promoción y prevención, retrasan los diagnósticos y tratamientos, y afectan la atención especializada, como los servicios de rehabilitación".

Entre las principales afectaciones registradas figuran el robo de cableado eléctrico, daños a bombas de agua y sistemas contra incendios, afectaciones a la infraestructura y el hurto de equipos de diagnóstico, situaciones que, en algunos casos, han obligado a suspender parcial o totalmente la atención en las instalaciones.

El Minsa informó que recientemente estos hechos impactaron al Subcentro de Salud de Don Bosco, el Policentro Juan Antonio Núñez, en la provincia de Colón, y un puesto de salud en la comarca Ngäbe Buglé, donde fue necesario realizar intervenciones para restablecer los servicios.

Como parte de las acciones de prevención, la entidad indicó que fortalece la coordinación con las autoridades locales y la Policía Nacional, al tiempo que promueve la participación de las comunidades para contribuir a la vigilancia y protección de estas infraestructuras públicas.

El Ministerio recordó que las instalaciones de salud son patrimonio de todos los panameños y representan una inversión del Estado para garantizar el acceso a servicios de calidad.

En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto vandálico y a convertirse en aliada en el cuidado de estos centros.

Asimismo, enfatizó que preservar las instalaciones de salud es una responsabilidad compartida, ya que los actos de vandalismo pueden comprometer la atención médica y poner en riesgo la salud e incluso la vida de las personas que requieren estos servicios.