Paramédicos denuncian crisis en el sistema de emergencias: faltan ambulancias y persiste deuda salarial

Además del reclamo salarial, los licenciados advirtieron sobre las dificultades que enfrenta el sistema nacional de emergencias debido a la escasez de ambulancias y personal.

Los licenciados en Urgencias Médicas denunciaron este viernes que, pese a que su profesión fue reconocida por ley desde 2023, la mayoría de las instituciones públicas aún no ha hecho efectiva su reclasificación salarial, situación que, aseguran, afecta a cientos de profesionales que atienden las emergencias prehospitalarias en el país.

José Lezcano y David Gamboa, miembros de la Asociación Nacional de Técnicos y Licenciados en Urgencias Médicas, explicaron que la Ley 376 de 2023 y el Decreto Ejecutivo No. 54 establecen que las entidades donde laboran estos profesionales deben reclasificarlos como licenciados una vez obtienen su idoneidad.

Sin embargo, afirman que este proceso sigue pendiente en la mayoría de las instituciones.

"Fuimos reconocidos como licenciados en 2023 después de años de lucha, pero todavía seguimos cobrando como técnicos", señaló Lezcano.

Actualmente, los licenciados prestan servicios en entidades como el SUME 911, la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Salud (Minsa), el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Hospital José Domingo de Obaldía y el Hospital San Miguel Arcángel, entre otras.

Alegan falta de presupuesto

Según Gamboa, las instituciones les han informado que la reclasificación depende de la disponibilidad presupuestaria y de la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En el caso del SUME 911, indicaron que ya recibieron una comunicación en la que se les informa que la solicitud se encuentra en trámite ante la Dirección de Presupuesto de la Nación.

Los paramédicos solicitaron al MEF priorizar este tema, al asegurar que llevan tres años esperando el ajuste salarial.

Más de 600 profesionales afectados

La asociación indicó que actualmente existen aproximadamente:

352 licenciados en el SUME 911.

en el SUME 911. 110 en la Caja de Seguro Social.

en la Caja de Seguro Social. 80 en el Ministerio de Salud.

en el Ministerio de Salud. 70 en el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con los dirigentes, el ajuste salarial debe aplicarse de forma retroactiva desde el momento en que cada profesional presentó su diploma e idoneidad ante la institución donde labora.

Lezcano señaló que solo en el SUME 911 la deuda por la reclasificación supera 1.08 millones de dólares, sin contar los montos acumulados desde 2023.

Añadieron que en el Benemérito Cuerpo de Bomberos la deuda supera los 700 mil dólares, mientras que en la CSS estiman que ascendía a 2 millones de dólares hasta 2024.

Falta de ambulancias

Además del reclamo salarial, los licenciados advirtieron sobre las dificultades que enfrenta el sistema nacional de emergencias debido a la escasez de ambulancias y personal.

Según explicaron, el SUME 911 cuenta actualmente con unas 13 ambulancias operativas, aunque existen más de 35 puestos de atención distribuidos a nivel nacional.

Esta situación, señalaron, provoca que los tiempos de respuesta superen con frecuencia los 40 minutos e incluso las dos horas, cuando el estándar debería ser de menos de 15 minutos en el área metropolitana.

Lezcano dijo que, en muchos casos, el personal llega primero en vehículos de intervención rápida para estabilizar al paciente, pero luego debe esperar largo tiempo hasta que una ambulancia esté disponible para realizar el traslado al hospital.

Incluso aseguraron que, cuando no existen recursos disponibles, el sistema llega a recomendar a los familiares trasladar al paciente por sus propios medios.

Piden respuestas

Los representantes de la asociación sostuvieron que los licenciados en Urgencias Médicas continúan atendiendo emergencias las 24 horas del día, pese a la falta de recursos y al retraso en el reconocimiento de su nueva categoría profesional.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para que agilicen tanto la reclasificación salarial como el fortalecimiento del sistema prehospitalario, al advertir que las deficiencias actuales terminan afectando directamente a los pacientes que requieren atención de emergencia.