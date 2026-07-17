Clima Panamá: Pronostican lluvias, calor extremo y polvo del Sahara durante el fin de semana

Las temperaturas podrían alcanzar 35 °C en la región metropolitana y Panamá Este, mientras que en Veraguas se esperan máximas de 36 °C.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) advirtió que el país experimentará este fin de semana un panorama climático variado, con lluvias significativas en el Caribe, altas temperaturas y sensación térmica de hasta 41 °C en el Pacífico, además de la presencia de polvo del Sahara y condiciones de oleaje peligroso en las costas caribeñas.

La meteoróloga y pronosticadora del Imhpa, Pilar López, informó que se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias hasta este sábado para el litoral Caribe y las tierras altas de Chiriquí.

Las áreas con mayor probabilidad de registrar acumulados importantes de lluvia son Colón Costa Abajo, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé, Bocas del Toro y las tierras altas de Chiriquí.

Según explicó la especialista, estas regiones ya registraron fuertes precipitaciones durante la jornada del jueves, por lo que existe preocupación por la saturación de los suelos.

"Si continúan las lluvias puede aumentar la probabilidad de suelos saturados", indicó.

La meteoróloga explicó que un suelo saturado es aquel que ya no puede absorber más agua, lo que incrementa el riesgo de desbordamientos de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

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Ante este escenario, recomendó a las personas que viven en zonas vulnerables mantenerse alerta, evitar áreas de riesgo y comunicarse con el Sinaproc si observan un aumento del caudal de los ríos o cualquier situación que represente peligro.

Sensación térmica de hasta 41 °C

Mientras el Caribe permanecerá bajo la influencia de las lluvias, gran parte del Pacífico panameño enfrentará condiciones de intenso calor.

Las temperaturas podrían alcanzar 35 °C en la región metropolitana y Panamá Este, mientras que en Veraguas se esperan máximas de 36 °C.

No obstante, debido a la humedad y la radiación solar, la sensación térmica podría elevarse hasta 40 y 41 °C.

El Imhpa recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación, buscar lugares con sombra y utilizar protector solar, especialmente quienes planean acudir a playas u otras actividades al aire libre durante el fin de semana.

Polvo del Sahara continuará hasta el lunes

El país también continuará bajo la influencia de una nube de polvo del Sahara, cuyas concentraciones se mantendrán entre bajas y moderadas hasta el próximo lunes.

De acuerdo con el Imhpa, este viernes será el día con mayor incidencia del fenómeno, lo que provocará cielos brumosos, tonalidades rojizas durante el amanecer y el atardecer, además de una mayor sensación de calor.

La institución advirtió que las personas con alergias o asma podrían experimentar molestias como irritación en los ojos o dificultades respiratorias, por lo que recomendó mantener a mano su medicación.

Oleaje de hasta tres metros en el Caribe

Además, el Imhpa mantiene un aviso de vigilancia por oleaje para todas las costas del Caribe panameño.

Se prevé que durante este viernes y sábado se registren olas de hasta tres metros de altura, condiciones que representan un riesgo para embarcaciones pequeñas y bañistas.

La institución no descarta extender este aviso hasta el próximo martes, dependiendo de la evolución de las condiciones marítimas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por los organismos de emergencia y protección civil.

Información de Heidy Leane Morán