Caja de Seguro Social recauda B/.145.7 millones más en cuotas durante el primer semestre de 2026

Los ingresos por cuotas obrero-patronales de la Caja de Seguro Social (CSS) alcanzaron 2,245.7 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento de 145.7 millones de dólares, equivalente a un 6.9%, en comparación con los 2,100 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con la CSS, este crecimiento fortalece la capacidad financiera de la institución para cumplir con el pago de pensiones, subsidios, servicios médicos y otras prestaciones destinadas a asegurados, pensionados y beneficiarios.

Sin embargo, el informe también revela un aumento en la cartera morosa. Al cierre de diciembre de 2025, la deuda de los empleadores con la institución ascendía a 279.4 millones de balboas, mientras que para junio de este año se ubicó en 301.9 millones, un incremento que la CSS atribuye principalmente al sector público.

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Según la entidad, el 78% del aumento de la morosidad se concentra en diez empleadores públicos. Entre ellos figura la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), cuya deuda con la CSS asciende a 10.99 millones de dólares.

El director ejecutivo de Finanzas de la CSS, César Herrera, explicó que algunas de las instituciones que aparecían como morosas al cierre del informe correspondiente a junio ya cancelaron sus obligaciones o iniciaron procesos de arreglo de pago, por lo que esos movimientos se reflejarán en el informe de cierre de año.

Herrera añadió que los casos que aún mantienen atrasos fueron remitidos a la jurisdicción coactiva, con el fin de continuar las acciones de cobro establecidas por la legislación vigente.

La CSS reiteró el llamado a empleadores públicos y privados para que mantengan al día el pago de sus cuotas o se acojan oportunamente a convenios y arreglos de pago, al recordar que estos recursos son fundamentales para garantizar las pensiones, subsidios y demás prestaciones de los trabajadores.