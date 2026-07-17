Clima en Panamá| Lluvias aisladas y un Caribe bajo alta precaución por oleaje de hasta 3 metros

El Imhpa también informó que los índices máximos de radiación ultravioleta se mantendrán altos a nivel nacional.

Panamá/El Caribe permanecerá bajo alta precaución por oleajes de entre 1.8 y 3.0 metros, mientras que durante la tarde se esperan aguaceros de moderados a fuertes en Chiriquí, Veraguas y sectores de la península de Azuero.

Las condiciones marítimas adversas marcarán la jornada de este viernes en el litoral Caribe, donde se esperan oleajes de 1.8 a 3.0 metros de altura, por lo que se mantiene alta precaución en toda la costa, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada se prevén lluvias ligeras a moderadas de forma ocasional e intermitente en las zonas montañosas desde el norte de Veraguas hasta Bocas del Toro. En la mañana persistirán los nublados en el Caribe occidental, con posibilidad de chubascos aislados en Costa Abajo de Colón.

Para la tarde se esperan lluvias intermitentes desde Colón hasta Bocas del Toro, con posibles tronadas, mientras que en la noche continuarán los nublados dispersos con posibilidad de lluvias ligeras a moderadas, especialmente en sectores montañosos.

En la vertiente del Pacífico, la madrugada estará acompañada de lluvias ligeras a moderadas en tierras altas de Chiriquí y aguaceros en zonas marítimas, que podrían generar lluvias al sur de Los Santos. Durante la tarde se pronostican aguaceros dispersos de moderados a fuertes en Chiriquí, Veraguas y sectores de la península de Azuero, además de lluvias aisladas en el resto de la vertiente, sin descartar episodios puntualmente fuertes en la región metropolitana.

En cuanto a las condiciones marítimas, en el litoral Pacífico se prevén olas de 0.3 a 1.1 metros de altura, con periodos de 14 a 16 segundos.

El Imhpa también informó que los índices máximos de radiación ultravioleta se mantendrán altos a nivel nacional.