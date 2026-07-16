Minsa advierte aumento de hospitalizaciones por virus respiratorios

Las autoridades sanitarias estiman que durante las próximas dos semanas aumentará la circulación del virus de la influenza y del virus sincitial respiratorio.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a la población a reforzar la vigilancia sobre los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ante el incremento de hospitalizaciones relacionadas con la circulación de virus respiratorios en el país.

Las autoridades sanitarias estiman que durante las próximas dos semanas aumentará la circulación del virus de la influenza y del virus sincitial respiratorio, de acuerdo con los análisis realizados por el Departamento de Epidemiología.

”Podemos compartirles que desde la semana pasada han aumentado las hospitalizaciones en cuanto a la bronquiolitis y los más afectados son los niños menores de dos años y el virus de la influenza ha tenido un porcentaje de positividad durante esta semana arriba del 30%, esto es importante y asimismo como el virus sin sitio al respiratorio que se reporta acerca de un 23% de positividad”, explicó Katherine Castillo, técnica de Vigilancia Epidemiológica del Minsa.

Los menores de cinco años, las personas mayores de 60 años y los pacientes con enfermedades crónicas u otras afecciones presentan una mayor vulnerabilidad y riesgo de requerir hospitalización.

”El principal objetivo de la vacuna de la influenza y el virus sincitial es evitar las hospitalizaciones y evitar fallecimientos de la población. Sabemos que algunas personas pueden presentar la enfermedad, sin embargo, va a evitar que quede en hospitalizados”, aseguró.

Ante este escenario, el Minsa recomendó completar los esquemas de vacunación disponibles, debido a que las vacunas contribuyen a prevenir complicaciones graves asociadas con estas enfermedades respiratorias.

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De acuerdo con los registros de la semana epidemiológica número 25, correspondiente al periodo comprendido entre el 21 y el 27 de junio, no se reportaron defunciones por influenza.

Sin embargo, durante 2026 se han contabilizado 54 muertes relacionadas con esta enfermedad. Según el Ministerio de Salud, ninguna de las personas fallecidas había recibido la vacuna contra la influenza correspondiente a este año.

Las autoridades reiteraron el llamado a acudir a los centros de salud para recibir la dosis de protección y mantener medidas preventivas, especialmente en los hogares donde residen personas pertenecientes a los grupos de mayor riesgo.

Con información de Elizabeth González