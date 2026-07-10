Minsa confirma 49 casos de tosferina y refuerza llamado a la vacunación

La tosferina es una infección bacteriana altamente contagiosa que se transmite mediante las gotas respiratorias que una persona expulsa al toser o estornudar.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene la vigilancia epidemiológica ante el incremento de casos de tosferina en el país, enfermedad que hasta el 6 de julio de 2026 suma 49 contagios confirmados y una defunción.

Las cifras representan cuatro casos más que los registrados durante el mismo período de 2025. De acuerdo con el informe oficial, la mayor cantidad de contagios se concentra en la región de Panamá Metro, con 14 casos, seguida de la comarca Ngäbe Buglé con 13, Panamá Oeste con siete y Colón con seis.

“Este año hemos detectado un aumento de casos en todo el país”, indicó Catherine Castillo, técnica de Vigilancia Epidemiológica del Minsa.

Las autoridades sanitarias informaron que, como parte del seguimiento epidemiológico, también se han identificado casos entre familiares y contactos cercanos de los pacientes, permitiendo aplicar oportunamente medidas de control como la vacunación y el tratamiento con antibióticos.

La tosferina es una infección bacteriana altamente contagiosa que se transmite mediante las gotas respiratorias que una persona expulsa al toser o estornudar.

🔗Puedes leer: Casos de gastroenteritis disminuyen significativamente en David, informa el Minsa

Entre sus síntomas iniciales se encuentran secreción nasal, fiebre leve y tos, por lo que puede confundirse con un resfriado común. Sin embargo, con el paso de los días aparecen intensos ataques de tos que pueden dificultar la respiración, especialmente en niños pequeños.

”Muchas veces quedan con una tos persistente de hasta dos semanas, luego de dos semanas se puede extender, por eso se le conoce como la tos de los cien días”, explicó Castillo.

La vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir nuevos contagios, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a mantener al día el esquema de inmunización de sus hijos y a las mujeres embarazadas a aplicarse la vacuna, ya que esta protege a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida.

Este año, las autoridades también reportaron el fallecimiento de un menor de edad en la comarca Ngäbe Buglé a causa de esta enfermedad.

El Ministerio de Salud recordó que toda persona que presente una tos persistente por más de 14 días debe acudir a una instalación de salud para recibir una evaluación médica y, de ser necesario, realizarse las pruebas diagnósticas correspondientes.

Con información de Luis Mendoza