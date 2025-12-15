Detectan primer caso de tosferina en Los Santos

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el cuadro clínico de la enfermedad inicia con síntomas similares a un resfriado común durante las primeras dos semanas, para luego evolucionar hacia episodios de tos intensa y persistente que pueden prolongarse entre dos y seis semanas.

Las Tablas, Los Santos/La Regional de Salud del Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Los Santos confirmó el primer caso de tosferina registrado en la provincia durante 2025, correspondiente a una persona de aproximadamente 26 años.

El paciente recibió tratamiento antibiótico para eliminar la bacteria; sin embargo, personal de la entidad explicó que la inflamación de las vías respiratorias puede tardar más tiempo en desaparecer, dejando una hipersensibilidad respiratoria que puede reactivarse ante olores fuertes u otros factores irritantes.

Las autoridades informaron que la persona ha evolucionado de manera satisfactoria y actualmente se encuentra en su residencia, bajo seguimiento médico. El paciente acudió inicialmente al Hospital Joaquín Pablo Franco Zayas, en el distrito de Las Tablas, donde fue atendido tras presentar los síntomas característicos de la enfermedad.

Ante este caso, la Regional de Salud reiteró la importancia de cumplir con el esquema nacional de vacunación, especialmente en niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, como medida clave para prevenir la propagación de la tosferina.

Con información de Eduardo Javier Vega