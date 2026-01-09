Operación Odiseo: Decomisan más de 5 mil municiones en operativos policiales en David

Los aprehendidos y los indicios recolectados fueron puestos a disposición del Ministerio Público , que mantiene las investigaciones en curso para determinar responsabilidades.

Chiriquí/Al menos unas 5,213 municiones de distintos calibres fueron decomisadas en dos acciones policiales realizadas en el distrito de David, como parte de operativos desarrollados en el marco del Plan Firmeza y la operación Odiseo por la Policía Nacional.

El primer hallazgo se dio en un lote baldío de la barriada Valle de La Luna, donde agentes policiales localizaron 236 cartuchos de escopeta tras labores de inteligencia. El material fue remitido a las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.

En una segunda acción, mediante una diligencia de allanamiento y registro en una residencia del mismo sector, se logró la aprehensión de dos personas y el decomiso de 4,977 municiones, distribuidas de la siguiente manera: 3,796 de calibre 20, 601 de calibre 12 y 580 de calibre 30-06.

Los aprehendidos y los indicios recolectados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que mantiene las investigaciones en curso para determinar responsabilidades.

